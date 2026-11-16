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Ο πρόεδρος της γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου θα διεκδικήσει τη θέση απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο, έχοντας την ομόφωνη στήριξη της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA.

Οι εθνικές ομοσπονδίες επιδιώκουν την αλλαγή στη διοίκηση της FIFA, ζητώντας ανανεωμένη εμπιστοσύνη και υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο Ντιαλό διαθέτει εκτενή εμπειρία σε διοικητικές θέσεις του αθλήματος και η υποψηφιότητά του αναμένεται να επικυρωθεί επίσημα από τη γαλλική ομοσπονδία.

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Ο Φιλίπ Ντιαλό αποδέχτηκε την πρόταση της UEFA και θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της FIFA απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο που θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται στη θέση του.

Ο πρόεδρος της γαλλικής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA, με τη συγκεκριμένη επιτροπή να αναφέρει ότι είναι στο πλευρό του Φιλίπ Ντιαλό για τις εκλογές της FIFA, που είναι προγραμματισμένες να γίνουν στις 18 Μαρτίου του 2027.

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Ο Ινφαντίνο μετά το σκάνδαλο με την ιδέα του να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές έχει αποκτήσει πολλούς αντιπάλους, αν και το πλάνο του δεν προχώρησε.

Ο βασικός του αντίπαλος είναι η UEFA, η οποία βρήκε στο πρόσωπο του Γάλλου προέδρου της Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου τον ιδανικό για να απειλήσει τον Ελβετό στις εκλογές.

Η ανακοίνωση της UEFA

«Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του Προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, οι εθνικές ομοσπονδίες που εκπροσωπούνται στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA και στο Συμβούλιο της FIFA απηύθυναν πρόσκληση στον Philippe Diallo, Πρόεδρο της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FFF), να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές για την προεδρία της FIFA τον Μάρτιο του 2027, παρέχοντάς του ομόφωνα την πλήρη στήριξή τους.

Ο Φιλίπ Ντιαλό διαθέτει εκτενή εμπειρία σε όλα τα επίπεδα του αθλήματος, έχοντας ηγηθεί του φορέα που εκπροσωπεί τους γαλλικούς επαγγελματικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους, ενώ έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της γαλλικής επαγγελματικής λίγκας και έχει συμμετάσχει στις δομές επίλυσης διαφορών της FIFA, προτού αναλάβει την προεδρία της FFF και γίνει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA το 2023.

Με φόντο τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την πορεία της FIFA, οι εθνικές ομοσπονδίες απηύθυναν έκκληση για ανανεωμένη ενότητα και εμπιστοσύνη εντός της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας. Ζήτησαν, επίσης, μια FIFA η οποία θα θέτει την ανάπτυξη του αθλήματος σε κάθε γωνιά του πλανήτη στο επίκεντρο της αποστολής της, θα τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης και θα συνεργάζεται στενά με τις ομοσπονδίες-μέλη της, τις συνομοσπονδίες και τους εμπλεκόμενους φορείς του ποδοσφαίρου.

Εξέφρασαν την απόλυτη εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του Φιλίπ Ντιαλό, θεωρώντας ότι διαθέτει την ηγετική ικανότητα που απαιτείται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο Φιλίπ Ντιαλό αποδέχθηκε την πρόσκληση να θέσει υποψηφιότητα. Η υποψηφιότητά του αναμένεται να επικυρωθεί επίσημα από την Εκτελεστική Επιτροπή της FFF, κατά τη συνεδρίασή της αύριο».