Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο πώλησης μετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές.

Οι απαντήσεις που παρείχε ο πρόεδρος κατά τη διάρκεια της τρίωρης συνεδρίασης στη Ζυρίχη δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές από τα μέλη του συμβουλίου.

Ο αντιπρόεδρος της FIFA, Ντέμπι Χιούιτ, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την έλλειψη διαφάνειας και την άρνηση του Ινφαντίνο να παρουσιάσει τα σχετικά έγγραφα.

Ο Χιούιτ υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος οφείλει να δώσει άμεσα σαφείς απαντήσεις, θέτοντας εμμέσως υπό αμφισβήτηση την παραμονή του στη συγκεκριμένη ηγετική θέση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εξηγήσεις ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της FIFA κλήθηκε να δώσει ο Τζάνι Ινφαντίνο, μετά τις αποκαλύψεις για το σχέδιο που αφορά την πώληση μετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Ωστόσο, οι απαντήσεις του προέδρου της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας δεν φαίνεται να έπεισαν τα μέλη του συμβουλίου.

Η συνάντηση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ήταν η πρώτη φορά που τα μέλη του Δ.Σ. είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν διά ζώσης με τον Ινφαντίνο μετά τη δημοσιοποίηση των σχεδίων του. Το κλίμα ήταν ήδη τεταμένο, με αρκετούς να αναμένουν σαφείς απαντήσεις για τις προθέσεις του προέδρου.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στη Ζυρίχη και διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες. Κατά τη διάρκειά της, ο Ινφαντίνο δέχθηκε ερωτήσεις για διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων το σχέδιο για το Μουντιάλ, η υπόθεση Μπάλογκαν ενόψει της διοργάνωσης του 2026, αλλά και η οικονομική ενίσχυση των εθνικών ομοσπονδιών. Παρότι απάντησε στα ερωτήματα που τέθηκαν, οι τοποθετήσεις του δεν ικανοποίησαν τους συνομιλητές του.

Ο πρόεδρος της αγγλικής ομοσπονδίας και αντιπρόεδρος της FIFA, Ντέμπι Χιούιτ, εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για όσα συνέβησαν στη συνεδρίαση.

«Το απογοητευτικό είναι ότι δεν λάβαμε απαντήσεις σε καμία από τις ερωτήσεις που κάναμε, όπως για παράδειγμα να δούμε τα έγγραφα για το FIFA Forward Enterprise, το σχέδιο για την είσοδο ιδιωτών στο Μουντιάλ.

Ρώτησα «γιατί όχι» και έλαβα την απάντηση να υποβάλουμε τα ερωτήματά μας γραπτώς… Νομίζω πως ο άνθρωπος αυτός πρέπει να μας δώσει αυτές τις απαντήσεις και αν δεν το κάνει, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι πρόεδρος της FIFA. Κι αυτό είναι κάτι που ειπώθηκε στη συνάντηση», ανέφερε στο BBC, πριν συνεχίσει με τις παρατηρήσεις του για τη στάση του Ινφαντίνο.

«Για το θέμα του FIFA Forward Enterprise υπήρξε κάποια μεταμέλεια στην απολογία του, αυτό για το οποίο ζήτησε συγγνώμη ήταν ουσιαστικά το ότι δεν ανέφερε τίποτα στο συμβούλιο. Αν το μετανιώνεις τόσο πολύ, μοιράσου το μαζί μας».

Πηγή: BBC