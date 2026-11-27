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Οι νέες καταγγελίες αφορούν περιστατικά στη Ρίβερ Πλέιτ και στις εθνικές ομάδες Νεανίδων της Αργεντινής, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια παλαιότερη υπόθεση που είχε απασχολήσει την ομοσπονδία.

Η Φλορένσια Μερκάου κατήγγειλε ότι ο προπονητής την παρενόχλησε και την απείλησε, προκαλώντας της σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ ο ίδιος ο Γκουάτσι αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Το 2022 η FIFA είχε κρίνει ανεπαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία για την επιβολή κυρώσεων, απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη διεθνή ένωση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών FIFPRO.

Η υπόθεση έχει λάβει πολιτικές διαστάσεις στην Αργεντινή λόγω νομοθετικής πρωτοβουλίας για αυστηρότερες ποινές σε ψευδείς καταγγελίες, η οποία προκαλεί ανησυχία για την προστασία των θυμάτων κακοποίησης.

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Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του Αργεντινού προπονητή Ντιέγκο Γκουάτσι, καθώς πέντε ακόμη ποδοσφαιρίστριες προσέφυγαν στη FIFA, καταγγέλλοντας περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, απειλών και ψυχολογικής κακοποίησης.

Οι νέες καταγγελίες επαναφέρουν στο προσκήνιο μια υπόθεση που είχε απασχολήσει την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς ωστόσο να οδηγήσει στην επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος του προπονητή.

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Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του CNN, οι νέες μαρτυρίες αφορούν περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Γκουάτσι στη γυναικεία ομάδα της Ρίβερ Πλέιτ, αλλά και στις εθνικές ομάδες Νεανίδων της Αργεντινής, Κ-15 και Κ-17.

Η καταγγελία της Φλορένσια Μερκάου και οι σοβαρές αποκαλύψεις

Ανάμεσα στις πέντε γυναίκες που προχώρησαν στη νέα καταγγελία βρίσκεται η Φλορένσια Μερκάου, η οποία μίλησε στο CNN για όσα υποστηρίζει ότι βίωσε την περίοδο που αγωνιζόταν στη Ρίβερ Πλέιτ.

Όπως περιέγραψε, το 2014, λίγο μετά την ένταξή της στην ομάδα σε ηλικία 20 ετών, δέχθηκε μήνυμα από τον τότε προπονητή της, Ντιέγκο Γκουάτσι, με το οποίο φέρεται να της ζητούσε να του στείλει γυμνές φωτογραφίες.

Η Μερκάου υποστηρίζει ότι αρνήθηκε τις συγκεκριμένες προσεγγίσεις και διέγραψε τα μηνύματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η αντίδραση του προπονητή έγινε στη συνέχεια ακόμη πιο απειλητική.

Η ίδια καταγγέλλει ότι ο Γκουάτσι την άγγιζε από πίσω κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, ενώ φέρεται να την απειλούσε ότι θα σκοτώσει τόσο την ίδια όσο και τα μέλη της οικογένειάς της, εάν δεν εξαφανίσει τη μεταξύ τους συνομιλία.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η αναφορά της στις ψυχολογικές συνέπειες που είχε η συγκεκριμένη εμπειρία. Όπως αποκάλυψε, η πίεση που βίωσε την οδήγησε σε απόπειρα αυτοκτονίας, από την οποία κατάφερε να επιβιώσει.

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Σήμερα, η πρώην ποδοσφαιρίστρια αποφάσισε να μιλήσει δημόσια και να συμμετάσχει στη νέα καταγγελία, παρά τον φόβο που, όπως αναφέρει, εξακολουθεί να τη συνοδεύει.

Το προηγούμενο της FIFA και η απόφαση του 2022

Η υπόθεση του Ντιέγκο Γκουάτσι δεν βρίσκεται για πρώτη φορά στο επίκεντρο ερευνών για καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης και ψυχολογικής κακοποίησης.

Το 2020 και το 2021, πέντε ακόμη γυναίκες είχαν καταγγείλει τον Αργεντινό τεχνικό, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα από τη FIFA.

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Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξετάστηκαν οι μαρτυρίες των ποδοσφαιριστριών, ενώ το ερευνητικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας της ομοσπονδίας είχε διαπιστώσει παραβιάσεις διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας, εισηγούμενο την επιβολή κυρώσεων.

Ωστόσο, τον Μάιο του 2022, το δικαιοδοτικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας αποφάσισε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί δεν ήταν επαρκή για την επιβολή πειθαρχικής τιμωρίας.

Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε την αντίδραση της FIFPRO, της διεθνούς ένωσης επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Η οργάνωση εξέφρασε την αντίθεσή της στην εξέλιξη της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι οι μαρτυρίες πέντε διαφορετικών γυναικών θα έπρεπε να έχουν αξιολογηθεί με διαφορετικό τρόπο.

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Παράλληλα, η FIFPRO επισήμανε ότι οι καταγγέλλουσες δεν είχαν τη δυνατότητα να ασκήσουν προσωπικά έφεση κατά της απόφασης. Είχε, μάλιστα, ζητηθεί από το ερευνητικό τμήμα να προχωρήσει σε προσφυγή, χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η απόφαση της FIFA δεν συνιστούσε διαπίστωση πως τα περιστατικά που καταγγέλθηκαν δεν συνέβησαν. Αφορούσε αποκλειστικά την κρίση ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούσαν για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.

Η άρνηση του Γκουάτσι και η ζωή του στην Ιταλία

Από την πλευρά του, ο Ντιέγκο Γκουάτσι εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του.

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Όπως αναφέρει το CNN, ο Αργεντινός προπονητής αρνήθηκε να παραχωρήσει συνέντευξη, ενώ δεν απάντησε στις ειδικές ερωτήσεις που του τέθηκαν σχετικά με τις νέες καταγγελίες. Μεταξύ άλλων, επικαλέστηκε την ύπαρξη εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων για δυσφήμηση στην Αργεντινή.

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Μετά την πρώτη σειρά καταγγελιών, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) αποφάσισε να μην ανανεώσει τη συνεργασία της μαζί του.

Στη συνέχεια, ο Γκουάτσι εγκαταστάθηκε στην Ιταλία, όπου, σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNN, εργάστηκε εθελοντικά σε τμήμα υποδομών της FC Fossacesia.

Η πολιτική διάσταση της υπόθεσης στην Αργεντινή

Παράλληλα με τις νέες καταγγελίες, η υπόθεση έχει αποκτήσει και πολιτικές προεκτάσεις στην Αργεντινή.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται νομοθετική πρωτοβουλία που έχει υποστηρίξει η σύζυγος του προπονητή, Αντρέα Γκουάτσι, και προβλέπει αυστηρότερες ποινές για όσους καταδικάζονται για ψευδείς καταγγελίες σχετικά με περιστατικά έμφυλης βίας και σεξουαλικής κακοποίησης.

Η συγκεκριμένη πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς επικριτές της εκφράζουν την ανησυχία ότι ενδέχεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση και σκέφτονται να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία.

Οι νέες μαρτυρίες και η προσφυγή των πέντε ποδοσφαιριστριών στη FIFA επαναφέρουν, έτσι, στο προσκήνιο την υπόθεση Γκουάτσι, αναδεικνύοντας εκ νέου τα ζητήματα προστασίας των αθλητριών και αντιμετώπισης περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου.