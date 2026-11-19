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Η Εθνική ποδοσφαίρου βελτίωσε κατά μια θέση τη βαθμολογία της στο FIFA Raking μετά και τα αποτελέσματα που έφερε τις δύο τελευταίες αγωνιστικές του Nations League.

Η Εθνική ποδοσφαίρου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 40ή θέση του FIFA Ranking μεταξύ των 211 χωρών και κλείνει τη χρονιά με θετικό πρόσημο, σε σχέση με τη θέση της τον περασμένο Ιανουάριο (46η).

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Στο μεταξύ, στην κορυφή παραμένει η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία και την ακολουθούν η Αργεντινή και η Γαλλία. Να σημειωθεί πως το Μαρόκο ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην 5η θέση, ενώ η Κολομβία μπήκε μετά από μήνες στις δέκα καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης

1. Ισπανία 2.004,48

2. Αργεντινή 1.966,13

3. Γαλλία 1.950,82

4. Αγγλία 1.938,90

5. Μαρόκο 1.809,37

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6. Πορτογαλία 1.801,28

7. Βραζιλία 1.800,91

8. Βέλγιο 1.790,37

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9. Ολλανδία 1.774,06

10. Κολομβία 1.735,90

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