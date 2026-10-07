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Η εντυπωσιακή εικόνα της Εθνικής ποδοσφαίρου και τα αποτελέσματά της στο Nations League αποτυπώθηκε και στο FIFA ranking, όπου έκανε άλμα πέντε θέσεων.

Οι δύο νίκες και δύο ισοπαλίες κόντρα σε Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία της Εθνικής ποδοσφαίρου δεν θα μπορούσαν να μη φέρουν άνοδο στο FIFA ranking, όπου πλέον η ομάδα του Γιοβάνοβιτς είναι στην 41η θέση, από την 46η που ήταν τον Ιούλιο.

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Biggest movers in the new FIFA ranking, July to October 📈📉🧵



Top 100 only:



🇲🇱 Mali up 6 to 47th

🇿🇦 South Africa up 6 to 48th

☘️ Northern Ireland up 6 to 64th

🇬🇷 Greece up 5 to 41st

🇲🇿 Mozambique up 5 to 98th



🇷🇴 Romania down 6 to 58th

🇬🇭 Ghana down 5 to 70th

🇧🇬 Bulgaria down… pic.twitter.com/4bT0HXywzG — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 7, 2026

Αυτή είναι η μεγαλύτερη άνοδος στην εποχή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς η προηγούμενη ήταν 2 θέσεων, (από 48η-46η) τον Νοέμβριο του 2025. Σημειώθηκε παράλληλα, ρεκόρ βαθμών υπό την ηγεσία του Σέρβου προπονητή, αφού με τους 25,71 που συγκέντρωσε η Εθνική ποδοσφαίρου βρίσκεται πλέον στους 1498,71 από τους 1473.

Η Πορτογαλία παρά τα προβλήματα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν η μοναδική Εθνική ομάδα μέσα στην πρώτη δεκάδα που κέρδισε θέσεις, καθώς ανέβηκε από την 7η στην 5η θέση.