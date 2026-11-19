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Οι υποψηφιότητες του προέδρου της γαλλικής ομοσπονδίας και του επίτιμου προέδρου της ιαπωνικής ομοσπονδίας διαβιβάστηκαν στην εκλογική επιτροπή για επίσημη εξέταση.

Ο Ράμον Βέγκα δεν συμπεριλήφθηκε στους υποψηφίους παρά την πρότερη ανακοίνωση της πρόθεσής του να διεκδικήσει την προεδρία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής αρχής.

Η αμφισβήτηση του Ινφαντίνο έπεται της έντονης κριτικής που δέχθηκε για αδιαφανείς χειρισμούς σχετικά με την πώληση εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Η επανεκλογή του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, θα αμφισβητηθεί στις προσεχείς εκλογές από τους προέδρους των ομοσπονδιών Γαλλίας και Ιαπωνίας, Φιλίπ Ντιαλό και Κόζο Τασίμα αντίστοιχα, ανακοίνωσε την Πέμπτη η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Ο πρώην Ελβετός αμυντικός Ράμον Βέγκα, που είχε ανακοινώσει τον προηγούμενο μήνα την πρόθεσή του να συμμετάσχει, δεν ήταν ανάμεσα στους υποψηφίους που ανακοίνωσε η FIFA.

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Οι εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027, θα είναι η πρώτη φορά που ο Ινφαντίνο θα αντιμετωπίσει ανταγωνιστή μετά την επανεκλογή του χωρίς αντίπαλο το 2023.

BREAKING: FIFA confirm it has received two submissions for candidates to rival Gianni Infantino in the Presidential election. Philippe Diallo and Kohzo Tashima will run against the current FIFA president. https://t.co/nFEieW4cJo November 19, 2026

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FFF), Ντιαλό, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του τη Δευτέρα, με την υποστήριξη των «μελών ομοσπονδιών» της UEFA που εκπροσωπούνται στην εκτελεστική επιτροπή και στο Συμβούλιο της FIFA.

Ο Τασίμα, επίτιμος πρόεδρος της ιαπωνικής ομοσπονδίας, δήλωσε την υποψηφιότητά του νωρίτερα αυτόν τον μήνα και υπέβαλε επίσημα την υποψηφιότητά του την Τετάρτη.

«Οι υποψηφιότητες έχουν προωθηθεί στην εκλογική επιτροπή για εξέταση και για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή των υποψηφίων», δήλωσε η FIFA σε ανακοίνωσή της.

Infantino to face France’s Diallo and Japan’s Tashima in FIFA presidential election ➡️ https://t.co/7QDJZNeMFi https://t.co/Xg291BPcKn Advertisement November 19, 2026

Οι χώρες-μέλη θα ενημερωθούν για τα ονόματα των προτεινόμενων και των εγκεκριμένων υποψηφίων το αργότερο έως τις 18 Φεβρουαρίου 2027».

Ο Ινφαντίνο αντιμετωπίζει επανειλημμένα αιτήματα για παραίτηση μετά την πρόταση του για το FIFA Forward Enterprise (FFE). Το καλοκαίρι του 2026 αποκαλύφθηκε πρόταση για την πώληση του 20% των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές. Το σχέδιο χαρακτηρίστηκε από την UEFA ως αδιαφανής συμφωνία «πίσω από κλειστές πόρτες». Αν και ο Ινφαντίνο το απέσυρε και ζήτησε συγγνώμη για τους χειρισμούς του, η UEFA κινήθηκε νομικά στις ΗΠΑ και την Ελβετία για να αποκτήσει πρόσβαση στα έγγραφα της υπόθεσης.

Αλλά ο 56χρονος Ινφαντίνο, που είναι πρόεδρος της FIFA από το 2016, επιμένει ότι έχει αρκετή υποστήριξη από τις ενώσεις μελών σε όλο τον κόσμο για να επανεκλεγεί. Ο Ντιαλό, που ανέλαβε πρόεδρος της FFF (Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) το 2023, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές ενώσεις απέσυραν τη στήριξή τους από τον Ινφαντίνο φέτος λόγω της διαμάχης με την FFE.

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