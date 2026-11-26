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Οι δράστες ισχυρίστηκαν ότι υπέκλεψαν 12 GB δεδομένων μέσω του ψηφιακού περιβάλλοντος Microsoft και επιχείρησαν ανεπιτυχώς να εκβιάσουν τον οργανισμό για χρηματικό αντάλλαγμα.

Η διεθνής ομοσπονδία επιβεβαίωσε το περιστατικό και συνεργάζεται με τις διωκτικές αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της ιδιωτικότητας.

Μεταξύ των πληροφοριών που φέρεται να έχουν διαρρεύσει περιλαμβάνονται έγγραφα ταυτοποίησης, οικονομικά στοιχεία και εσωτερική αλληλογραφία, αν και η FIFA δεν έχει επιβεβαιώσει το ακριβές περιεχόμενο.

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Η FIFA έπεσε θύμα σοβαρής κυβερνοεπίθεσης, καθώς άγνωστοι χάκερ κατάφεραν να αποκτήσουν παράνομη πρόσβαση σε προσωπικά και εταιρικά δεδομένα της διεθνούς ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Η FIFA επιβεβαίωσε το περιστατικό, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες διωκτικές αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε επίσημη τοποθέτησή της, η ομοσπονδία καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τόσο την παράνομη πρόσβαση στα πληροφοριακά της συστήματα όσο και τη δημοσιοποίηση των δεδομένων που φέρεται να έχουν υποκλαπεί. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία της ιδιωτικότητας και στις πιθανές συνέπειες για τα φυσικά πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση.

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Στο επίκεντρο η ομάδα χάκερ Handsome Boy Hacking Club

Το περιστατικό έρχεται μετά τις αποκαλύψεις των προηγούμενων ημερών, όταν η ομάδα κυβερνοεγκληματιών Handsome Boy Hacking Club (HBHC) υποστήριξε ότι κατάφερε να υποκλέψει περισσότερα από 12 GB δεδομένων από τα συστήματα της FIFA.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των δραστών, η αρχική τους πρόσβαση αφορούσε το ψηφιακό περιβάλλον Microsoft που χρησιμοποιεί η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι χάκερ επιχείρησαν αρχικά να εκβιάσουν τη FIFA, ζητώντας χρηματικό αντάλλαγμα για να μην προχωρήσουν στη δημοσιοποίηση του υλικού. Όταν η προσπάθειά τους δεν απέφερε το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν, φέρεται να ανάρτησαν τα αρχεία σε διαδικτυακό φόρουμ που σχετίζεται με το κυβερνοέγκλημα.

‼️ FIFA has confirmed that hackers broke into its systems and accessed personal and business information.



A new group calling itself Handsome Boy Hacking Club claims it took more than 12GB from FIFA's Microsoft environment, including identity and immigration documents, and… pic.twitter.com/ZwxJ7LoQez — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) November 26, 2026

Τι δεδομένα ενδέχεται να έχουν διαρρεύσει

Ανάμεσα στα αρχεία που φέρεται να έχουν υποκλαπεί περιλαμβάνονται ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των εμπλεκόμενων προσώπων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει:

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Έγγραφα ταυτοποίησης και μετανάστευσης.

Οικονομικά και νομικά στοιχεία.

Εσωτερική αλληλογραφία και εταιρικά έγγραφα.

Πληροφορίες σχετικά με τη διοίκηση και την εσωτερική λειτουργία της FIFA.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η FIFA δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε τον συνολικό όγκο ούτε το ακριβές περιεχόμενο των δεδομένων που ενδέχεται να έχουν διαρρεύσει.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση της κυβερνοεπίθεσης

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί από οργανωμένες ομάδες κυβερνοεγκληματιών.

Η πιθανή διαρροή προσωπικών, οικονομικών και εταιρικών πληροφοριών δημιουργεί σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την προστασία των ψηφιακών υποδομών της FIFA, αλλά και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το περιστατικό σε εργαζομένους, συνεργάτες και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με την ομοσπονδία.

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Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκταση της παραβίασης και τα δεδομένα που ενδέχεται να έχουν βρεθεί στα χέρια των δραστών.