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Το Πειθαρχικό Όργανο της UEFA τιμώρησε με δυο αγωνιστικές τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, για την αποβολή του, μετά τη λήξη του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό σημαίνει ότι ο Μαυριτανός άσος της ΑΕΚ δεν θα είναι διαθέσιμος για τα δυο επόμενα παιχνίδια της League Phase του Champions League, με Κόμο (24/11) εκτός και Γαλατάσαραϊ εντός (8/12).

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Ο Μαυριτανός άσος είχε βρίσει τον Ιταλό διαιτητή, Μαουρίτσιο Μαριάνι, ο οποίος του έδειξε την κόκκινη κάρτα στο τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ.

Η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση, ελπίζοντας σε μείωση της ποινής.