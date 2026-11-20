Το Πειθαρχικό Όργανο της UEFA τιμώρησε με δυο αγωνιστικές τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, για την αποβολή του, μετά τη λήξη του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Αυτό σημαίνει ότι ο Μαυριτανός άσος της ΑΕΚ δεν θα είναι διαθέσιμος για τα δυο επόμενα παιχνίδια της League Phase του Champions League, με Κόμο (24/11) εκτός και Γαλατάσαραϊ εντός (8/12).
Ο Μαυριτανός άσος είχε βρίσει τον Ιταλό διαιτητή, Μαουρίτσιο Μαριάνι, ο οποίος του έδειξε την κόκκινη κάρτα στο τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ.
Η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση, ελπίζοντας σε μείωση της ποινής.