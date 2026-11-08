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Ο Γκονζάλεζ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 58ο λεπτό μετά από ασίστ του Ζότα Σίλβα.

Ο Ζίβκοβιτς ισοφάρισε για την ομάδα της Θεσσαλονίκης στο 71ο λεπτό εκμεταλλευόμενος αμυντικό λάθος των γηπεδούχων.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι δύο ομάδες είδαν τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό να αυξάνει τη διαφορά στη βαθμολογία.

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Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” και κατά αυτόν τον τρόπο αμφότεροι είδαν τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό να ξεφεύγει στο +4 και το +8 αντίστοιχα.

Οι “ερυθρόλευκοι” προσπάθησαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, έχοντας περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή τους, χωρίς όμως να δημιουργήσουν ιδιαίτερα επικίνδυνες καταστάσεις. Στο 10′ ο Ρόκα επιχείρησε σουτ που κατέληξε στην αγκαλιά του Μοναστηρλή έπειτα από κόντρες, ενώ στο 17′ ο Μπάνζα δοκίμασε το πόδι του από μακριά, στέλνοντας την μπάλα άουτ. Στο 21′ ο Μάριους απείλησε με κοντινή κεφαλιά, την οποία μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ενώ στο 28′ ο ίδιος ποδοσφαιριστής εκμεταλλεύτηκε λάθος της αντίπαλης άμυνας, αλλά το σουτ του μέσα από την περιοχή πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ ανέβασε την απόδοσή του μετά το πρώτο μισάωρο και στο 31′ έχασε την πιο σημαντική ευκαιρία του πρώτου μέρους. Ο Ζίβκοβιτς τροφοδότησε τον Ζαφείρη, ο οποίος βρέθηκε σε εξαιρετική θέση απέναντι στον Ορτέγκα, αλλά το πλασέ του κατέληξε οριακά άουτ. Η φάση αυτή έδωσε ώθηση στους Θεσσαλονικείς, που έγιναν πιο δραστήριοι επιθετικά, ενώ ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει την κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς να καταφέρει να αξιοποιήσει την υπεροχή του μέχρι την ανάπαυλα.

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Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, πιέζοντας ψηλά τον ΠΑΟΚ και δημιουργώντας την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 52′, όταν ο Μάριους εξαπέλυσε δυνατό σουτ, με τον Μοναστηρλή να πραγματοποιεί εντυπωσιακή απόκρουση. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 55′ με τον Ζαφείρη, το σουτ του οποίου σταμάτησε σε σώματα αμυντικών, προτού οι “ερυθρόλευκοι” ανοίξουν το σκορ στο 58′. Ο Γκονζάλεζ, που είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο μόλις δύο λεπτά νωρίτερα, αξιοποίησε τη συρτή σέντρα του Ζότα Σίλβα από τα δεξιά και έδωσε το προβάδισμα στους Πειραιώτες. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει και κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 71′, εκμεταλλευόμενος ένα σοβαρό αμυντικό λάθος των γηπεδούχων. Ο Ορτέγκα εκτέλεσε το άουτ με κοντινή πάσα προς τον Τικνιζιάν, ο οποίος είχε γυρισμένη την πλάτη, με τον Ζίβκοβιτς να κλέβει την μπάλα και να σκοράρει για το 1-1. Το γκολ άλλαξε τις ισορροπίες της αναμέτρησης, με τους Θεσσαλονικείς να αποκτούν αυτοπεποίθηση και να αναζητούν την ανατροπή. Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο, προχωρώντας σε αλλαγές και ενισχύοντας την επιθετική του γραμμή με την είσοδο των Φορτούνη και Ζέλσον Μάρτινς στο 77′.

ΓΚΟΛ: 58′ Γκονζάλεζ – 71′ Ζίβκοβιτς

ΚΙΤΡΙΝΗ: 33′ Ρέτσος, 84′ Φορτούνης – 45’+1′ Κόστα, 48′ Εντιαγιέ, 51′ Γιαννούλης, 60′ Ζίβκοβιτς, 87′ Χατζηδιάκος

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: –

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Έσε (56′ Πουέρτα), Τσικίνιο (77′ Μαρτίνς), Ζότα Σίλβα (87′ Σα), Ρόκα (77′ Φορτούνης), Μάριους (56′ Γκονζάλεζ)

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Μοναστηρλής, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Γιαννούλης (76′ Μπάμπα), Σανταμαρία (90’+3′ Ούγκρεσιτς), Γιάκιτς (22′ Τέιλορ), Ζίβκοβιτς, Ζαφείρης (90’+3′ Λουσέ), Μπανζά (76′ Καμαρά), Εντιαγιέ