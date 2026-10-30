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Ο Ολυμπιακός έχει μάθει να επιβιώνει με τα προβλήματά του και με τις όποιες δυνάμεις του είχαν απομείνει, κέρδισε και την Αρμάνι Μιλάνο με 84-78 στη “SUNEL Arena” των Άνω Λιοσίων για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, πιάνοντας τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της κατάταξης.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στη EuroLeague, παρά τις σημαντικές απουσίες, ολοκληρώνοντας με δύο νίκες τη διπλή αγωνιστική και ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 7-2. Έτσι, μετά τις πρώτες εννέα αγωνιστικές, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται μαζί με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας.

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Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Αρμάνι να παρουσιάζεται πιο σταθερή και να παίρνει προβάδισμα 14-12 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ωστόσο, η βελτίωση του Ολυμπιακού στην άμυνα έφερε αποτελέσματα και στην επίθεση, με τον ΜακΙντάιρ να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε σκοράρισμα και δημιουργία. Οι Πειραιώτες έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +6 (25-19).

Στη δεύτερη περίοδο, όμως, η εικόνα τους δεν είχε την ίδια συνέχεια. Η Αρμάνι εκμεταλλεύτηκε τα κενά στην άμυνα και πέρασε μπροστά με 30-29, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν μέχρι την ανάπαυλα. Το 44-44 του ημιχρόνου αποτύπωνε την ισορροπία, με τους Ιταλούς να βρίσκουν λύσεις μέσα από το πικ εν ρολ.

Το σκηνικό δεν άλλαξε ιδιαίτερα στο τρίτο δεκάλεπτο, καθώς η Αρμάνι παρέμεινε ανταγωνιστική, με τους Ράιτ και Κόουλ να δίνουν επιθετικές λύσεις. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, είχε τις απαντήσεις με τους ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ. Στο φινάλε της περιόδου, οι ΜακΙντάιρ και Βεζένκοφ έδωσαν την απαραίτητη ώθηση, διαμορφώνοντας το 69-61.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια και οι πολλές απουσίες έγιναν πιο εμφανείς. Οι λύσεις από τον πάγκο ήταν περιορισμένες και η επιθετική παραγωγή μειώθηκε, με τον Ολυμπιακό να στηρίζεται κυρίως στην άμυνά του για να διατηρήσει τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 44-44, 69-61, 84-78