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Ο τραυματισμός του Γιαν Μοντέρο στο γόνατο αποδείχθηκε αρκετά σοβαρότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις και το διάστημα της απουσίας του από την ενεργό δράση υπολογίζεται σε περίπου έξι μήνες, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο σοκ στις τάξεις του Ολυμπιακού.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

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Ο Γιαν Μοντέρο υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του έξω μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο. Η εκτιμώμενη περίοδος απουσίας του από την αγωνιστική δράση είναι έξι μήνες.

Ολόκληρη η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Γιαν καλή και ταχεία ανάρρωση και ανυπομονεί να τον δει ξανά στα παρκέ!