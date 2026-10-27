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Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την παραίτηση του προέδρου της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιου, και τις πρόσφατες διοικητικές αναταράξεις.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην παύση του ειδικού συμβούλου διαιτησίας Ηλία Κορομηλά και έκανε δεκτή την παραίτηση του Αναστάσιου Πηλοΐδη από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.

Τέλος, η Ομοσπονδία παρέπεμψε στην Επιτροπή Δεοντολογίας όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην εξελισσόμενη ποινική διαδικασία σχετικά με τη λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ.

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Σε τροχιά σημαντικών διοικητικών αλλαγών εισέρχεται η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διεξαγωγή έκτακτων εκλογών την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026.

Η απόφαση έρχεται στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά και μετά την παραίτηση του προέδρου της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιου.

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Στο πλαίσιο των αποφάσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ αποφάσισε να παραπέμψει στην Επιτροπή Δεοντολογίας όλους όσοι εμπλέκονται στην ποινική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που έχει θέσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ και τους ανθρώπους που συνδέονται με αυτό.

Τέλος συνεργασίας με Κορομηλά – Δεκτή η παραίτηση Πηλοΐδη

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παύση του Ηλία Κορομηλά από τα καθήκοντά του ως ειδικού συμβούλου διαιτησίας.

Την ίδια στιγμή, έκανε δεκτή την παραίτηση του Αναστάσιου Πηλοΐδη από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ).

Οι αποφάσεις αυτές σηματοδοτούν νέες αλλαγές στο διοικητικό και διαιτητικό πεδίο της Ομοσπονδίας, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις έκτακτες εκλογές του Δεκεμβρίου και στην επόμενη ημέρα για την ΕΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ

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«Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Γεώργιο Μαυρωτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αποφάσισε να προχωρήσει στη διεξαγωγή εκλογών την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές και νόμιμες διαδικασίες.

Η απόφαση αυτή εκφράζει τη βούληση του ΔΣ να δοθεί εκ νέου ο λόγος στα σωματεία, χωρίς προσκόλληση σε θέσεις και αξιώματα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή μετάβαση στη διοίκηση που θα αναδείξουν οι εκλογές.

Στη σημερινή συνεδρίασή του, το ΔΣ έλαβε επίσης τις ακόλουθες αποφάσεις:

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-Παύση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου διαιτησίας Ηλία Κορομηλά.

-Παραπομπή όλων των εμπλεκομένων στην ποινική διαδικασία, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

-Εκκίνηση της διαδικασίας αντικατάστασης μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), κατόπιν αποδοχής της παραίτησης του Αναστάσιου Πηλοϊδη.

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Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα σωματεία και το σύνολο της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει τη σταθερότητα σήμερα και τη δημοκρατική ανανέωση τον Δεκέμβριο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ»

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