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Με αφορμή την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος περιέγραψε ένα περιστατικό που, όπως ανέφερε, είχε με πρώην συμπαίκτη του, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην διοίκηση της ΕΟΚ.

Ο πρώην διεθνής σέντερ υποστήριξε ότι δέχθηκε πιέσεις προκειμένου να διακόψει την κριτική του σε διαιτητικές αποφάσεις μέσα από τη διαδικτυακή του εκπομπή Low Post Ref, στο κανάλι Low Post Media που διατηρεί στο YouTube.

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Όπως αποκάλυψε, η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ) τού απέστειλε εξώδικο. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με πρώην συμπαίκτη του, ο οποίος κατέχει πλέον θέση στην ΕΟΚ και φέρεται να του ζήτησε επίσης να σταματήσει να σχολιάζει τους διαιτητές.

«Αφού μίλησα με τον παλιό μου συμπαίκτη από την Ομοσπονδία και του είπα ευγενικά να πάει να γ@@@εί στο παιχνίδι μπήκε ο ΕΣΑΚΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παπαδόπουλος.