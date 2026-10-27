Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι δικαστικές αρχές διευρύνουν την έρευνα για παρεμβάσεις στη διαιτησία του ελληνικού μπάσκετ, εξετάζοντας τον ρόλο έντεκα επιπλέον προσώπων, μεταξύ των οποίων οκτώ διαιτητές και τρεις παράγοντες ομάδων.

Οι καταγγελίες αφορούν τη δημιουργία μηχανισμού επιρροής στους ορισμούς των αγώνων, με επίκεντρο τις σχέσεις συγκεκριμένων διαιτητών με τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Γιώργο Μαυραγάνη.

Προστατευόμενοι μάρτυρες κατέθεσαν στοιχεία για προσπάθειες χειραγώγησης αποτελεσμάτων, ενώ η δικαιοσύνη έχει ήδη επιβάλει περιοριστικά μέτρα και προφυλακίσεις σε βασικά πρόσωπα της υπόθεσης.

Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν το αποδεικτικό υλικό και αναμένεται να καλέσουν τους εμπλεκόμενους για παροχή εξηγήσεων, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο άσκησης νέων ποινικών διώξεων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση που αφορά καταγγελίες για παρεμβάσεις στη διαιτησία του ελληνικού μπάσκετ, καθώς ακόμη 11 πρόσωπα φέρονται να μπαίνουν στο μικροσκόπιο των δικαστικών Αρχών. Πρόκειται για οκτώ διαιτητές της Α1 και τρεις παράγοντες ομάδας της Greek Basketball League (GBL), με την έρευνα να διευρύνεται και τις εξελίξεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει νέος κύκλος κλήσεων για την παροχή εξηγήσεων, καθώς στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο άσκησης νέων ποινικών διώξεων, εφόσον από την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού προκύψουν επαρκείς ενδείξεις.

Advertisement

Advertisement

Στο επίκεντρο οι σχέσεις με τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Γιώργο Μαυραγάνη

Κεντρικό σκέλος της έρευνας αποτελούν οι καταγγελλόμενες σχέσεις συγκεκριμένων διαιτητών με τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον στενό συνεργάτη του, Γιώργο Μαυραγάνη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους κατηγορουμένους της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα φέρονται να έχουν καταθέσει μάρτυρες, οι δύο άνδρες διατηρούσαν σχέσεις εμπιστοσύνης με διαιτητές, τους οποίους, κατά τους ισχυρισμούς αυτούς, μπορούσαν να προσεγγίσουν όταν επιδίωκαν να επηρεάσουν την εξέλιξη ή το αποτέλεσμα συγκεκριμένων αγώνων.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί εξετάζονται από τις δικαστικές Αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι καταγγελίες για μηχανισμό ελέγχου της διαιτησίας και οι χαρακτηρισμοί «βαριά άρρωστοι»

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις καταγγελίες περί δημιουργίας μηχανισμού επιρροής στη διαιτησία, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, φέρεται να ενισχύθηκε μετά την ανάληψη της προεδρίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) από τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, στόχος φέρεται να ήταν η άσκηση επιρροής στους ορισμούς και στις αποφάσεις των διαιτητών, αλλά και η απομάκρυνση από το προσκήνιο όσων δεν θεωρούνταν συνεργάσιμοι.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Λιόλιος και πρόσωπα του περιβάλλοντός του φέρονται να χρησιμοποιούσαν για ορισμένους διαιτητές τον χαρακτηρισμό «βαριά άρρωστοι», με σκοπό, όπως καταγγέλλεται, τον παραγκωνισμό τους από τον χώρο του μπάσκετ.

Advertisement

Οι καταγγελίες αυτές αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης.

Η κατάθεση Τσάπα και η φράση «Με Βάσω και Σ… ποτέ δεν χάνεις»

Σημαντική θέση στη δικογραφία φέρονται να έχουν οι καταθέσεις του Βαγγέλη Τσάπα, ο οποίος έχει διατελέσει παράγοντας στον Φάρο Κερατσινίου και στον Ιωνικό Νικαίας και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων.

Κατά τα όσα φέρεται να έχει αναφέρει στις Αρχές, ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης γνώριζαν εκ των προτέρων τους ορισμούς διαιτητών σε αγώνες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, πριν από την επίσημη ανακοίνωσή τους.

Advertisement

Στη δικογραφία αποδίδεται στους δύο άνδρες η χαρακτηριστική φράση «Με Βάσω και Σ… ποτέ δεν χάνεις», η οποία φέρεται να περιλαμβάνεται στο υλικό που εξετάζεται από τις δικαστικές Αρχές.

Η αναφορά στη «Βάσω» συνδέεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, με τη Βασιλική Τσαρούχα, ενώ το δεύτερο όνομα φέρεται να αφορά διαιτητή που συγκαταλέγεται στα πρόσωπα τα οποία αναμένεται να κληθούν για παροχή εξηγήσεων.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις καταγγελλόμενες παρεμβάσεις στους ορισμούς και στη διαιτησία αγώνων.

Advertisement

Τι φέρεται να καταθέτει ο δεύτερος προστατευόμενος μάρτυρας

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και οι αναφορές δεύτερου προστατευόμενου μάρτυρα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, περιγράφει επικοινωνίες με διαιτητές και υποστηρίζει ότι μπορούσε να ασκήσει επιρροή σε πρόσωπα που αναλάμβαναν τη διεύθυνση αγώνων.

Κατά τους ισχυρισμούς που εξετάζονται, η επιρροή αυτή φέρεται να συνδεόταν με τις επιθυμίες του Βαγγέλη Λιόλιου και του Γιώργου Μαυραγάνη. Το περιεχόμενο των καταθέσεων αξιολογείται από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Προφυλακιστέοι Λιόλιος, Μαυραγάνης, Κορομηλάς και Παπαπέτρου – Κατ’ οίκον περιορισμός για Τσαρούχα και Πηλοΐδη

Στο μεταξύ, η δικαστική διερεύνηση έχει ήδη οδηγήσει στην επιβολή περιοριστικών μέτρων σε πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Advertisement

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ η Βασιλική Τσαρούχα και ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, έπειτα από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Advertisement

Είχε προηγηθεί, την Κυριακή, η απόφαση για την προφυλάκιση του τέως προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη και του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου.

Με την έρευνα να διευρύνεται και νέα πρόσωπα να αναμένεται να κληθούν για εξηγήσεις, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις των δικαστικών Αρχών και στην αξιολόγηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Advertisement