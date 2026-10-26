Η σύσκεψη με το ΔΣ της ΕΟΚ υπό τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης συνεδριάζει εκτάκτως για να λάβει κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του αθλήματος μετά την απομάκρυνση του Βαγγέλη Λιόλιου.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ζήτησε την παραίτηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και τη διεξαγωγή άμεσων εκλογών για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

Η ανάγκη για ανανέωση της ηγεσίας της Ομοσπονδίας κρίνεται απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του πρωταθλήματος και η διαφάνεια στη λειτουργία του οργανισμού.

Προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ όπως ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Παναγιώτης Φασούλας φέρονται ως έτοιμοι να αναλάβουν το έργο της ανάταξης του αθλήματος.

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Η συνάντηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην έδρα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλοθοσφαίρισης (ΕΟΚ), όπου το Δ.Σ. καλείται να λάβει άμεσα μεγάλες και κρίσιμες αποφάσεις για το Μπάσκετ, ίσως αποκαλύψει τις πραγματικές προθέσεις προσώπων που καλούνται να διαχειριστούν τη σοβαρότερη κρίση στην ιστορία του Μπάσκετ στην Ελλάδα.

Ο Άγγελος Παπανικολάου εμφανίστηκε άμεσα ως το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα – αλλά στην πραγματικότητα αποπεμφθέντα και επισήμως προφυλακισμένο ως κατηγορούμενο για βαρύτατα αδικήματα – Βαγγέλη Λιόλιο.

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Το Δ.Σ. συνεδριάζει εκτάκτως, λίγο μετά την ευθεία προτροπή από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, προς τα μέλη του, να παραιτηθούν και να δρομολογηθούν εκλογές στην Ομοσπονδία.

Ο Άγγελος Πανανικολάου, αντικαταστάτης του προφυλακισμένου Βαγγέλη Λιόλιου στην ΕΟΚ

Είναι ο Πανανικολάου κατάλληλος για επιχείρηση «καθαρά χέρια» στο Μπάσκετ;

Η απάντηση είναι όχι. Και δεν είναι μία απάντηση με προσωπικά κριτήρια. Είναι η απάντηση στην οποία οδηγούν οι κινήσεις και οι ήδη ληφθείσες αποφάσεις της Δικαιοσύνης και της Πολιτείας.

Η Δικαιοσύνη ερευνά πράξεις που θεωρεί ότι συνιστούν ενδεχομένως εγκλήματα, τα οποία τελέσθηκαν (και) μέσα στα γραφεία της ίδιας της ΕΟΚ, από μία διοίκηση που εξέλεξε ως πρόεδρο τον Λιόλιο.

Η Πολιτεία καλεί αυτό το Δ.Σ. να παραιτηθεί γιατί πάσχει σε αξιοπιστία έναντι του αθλήματος, αλλά και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό έκανε ο Βρούτσης και σωστά. Ο κύριος Παπανικολάου, που προσωπικά δεν γνωρίζω εάν και ποιες σχέσεις μπορεί να διατηρούσε – ή να μην διατηρούσε – με τον Λιόλιο, δεν είναι αρκετός. Χρειάζεται νέα διοίκηση, με ισχυρή εντολή και με σημαία την διαφάνεια. Από την πρώτη ημέρα που θα αναλάβει δράση.

Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ακολουθούμενος από τον ΓΓ Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά

Η ΕΟΚ είναι «συνένοχη» στα μάτια των Ελλήνων – Να διοριστεί προσωρινή διοίκηση «χθες»

Ο Βρούτσης ζήτησε παραιτήσεις. Το ρεπορτάζ της HuffPost λέει ότι ζήτησε, συγκεκριμένα, να γίνουν εκλογές για νέο Δ.Σ. και πρόεδρο στην ΕΟΚ μέσα στο έτος. Τώρα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Χρειάζεται αμεσότητα και θάρρος. Πρώτα – πρώτα, από τους ήδη μετέχοντες στο Δ.Σ. που δηλώνουν «αθώοι του αίματος» και υπερασπιστές του αθλήματος.

Και το δικό μας ρεπορτάζ αναφέρει ότι πρόσωπα όπως οι Παναγιώτης Γιαννάκης και Παναγιώτης Φασούλας – και άλλες προσωπικότητες εγνωσμένης αξιοπιστίας με βάση την ιστορία τους στο ελληνικό μπάσκετ – είναι πρόθυμα και έτοιμα να αναλάβουν το δύσκολο έργο της ανάταξης σε πρώτο χρόνο. Να εγγυηθούν καθαρές εκλογές που – λυπάμαι – δεν θεωρείται δεδομένο ότι μπορούν να κάνουν οι πρώην συνεργάτες του Λιόλιου, που πιθανότατα διορίστηκαν ακόμα και σε θέσεις εντός της ΕΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Δεν φταίνε για τις δικές του πράξεις, ούτε ευθύνονται αυτά τα πρόσωπα, όμως η γυναίκα του Καίσαρα πρέπει και να φαίνεται έντιμη…

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Πρωτάθλημα δεν γίνεται χωρίς να «σπάσουν αυγά» – Αλλιώς…

Η αλλαγή διοίκησης στην ΕΟΚ, η ενεργοποίηση προσώπων που εμπιστεύονται οι ομάδες και οι φίλαθλοι – κυρίως οι φίλαθλοι – αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να συνεχιστεί το πρωτάθλημα της Greek Basketball League.

Πως θα σταθούν διαιτητές και παράγοντες, απαιτώντας ψυχραιμία και αξιοπιστία στο επόμενο ντέρμπι, χωρίς να «σπάσουν αυγά» στην Ομοσπονδία; Με ποιο κύρος η ΕΟΚ θα επιβάλει μία ποινή σε παράγοντα ή παίκτη που θα αντιδράσει μέσα στο γήπεδο σε οτιδήποτε; Ποιος θα τολμήσει να ισχυριστεί ότι παίζεται ακόμα στην Ελλάδα ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, με στόχο να εξελιχθεί σύντομα στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης μετά το «restart» της Θεσσαλονίκης (ΠΑΟΚ, Άρης) και την προσπάθεια της ΑΕΚ, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικοί στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, αν δεν «σπάσουν αυγά»;

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