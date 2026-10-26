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Ο Παναγιώτης Φασούλας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για όσα διαδραματίζονται στον χώρο του μπάσκετ και το σκάνδαλο «Basketgate» επισημαίνοντας ότι είχε προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τις πρακτικές της διοίκησης.

«Εγώ απλά τους είχα προειδοποιήσει από καιρό βλέποντας συμπεριφορές και πρακτικές. Δεν νιώθω δικαιωμένος, νιώθω διπλά στεναχωρημένος και δεν υπάρχει τρόπος κάποιος άνθρωπος του μπάσκετ να αισθανθεί χαρούμενος για μια τέτοια εξέλιξη που στοιχειώνει και χτυπάει το ίδιο το μπάσκετ», είπε μιλώντας στο MEGA.

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«Είδαμε ψηφοδέλτια τα οποία είχανε 12 σταυρούς πανομοιότυπα, σταυρωμένα σαν να ήταν από το ίδιο χέρι. Ζητήσαμε τα αναλυτικά στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας, δεν μας τα έδωσαν ποτέ, μας τα αρνήθηκαν. Μας είπαν ότι ακόμα και με εισαγγελική παραγγελία δεν θα τα δώσουν γιατί είναι ιδιωτική εταιρεία που τα κάνει. Βεβαίως, το να βλέπεις να χάνει σε ψήφους ο Φάνης Χριστοδούλου από μια υπάλληλο δημοτικού γυμναστηρίου στο Καρπενήσι είναι περίεργο».

Ο κος Φασούλας ζήτησε την άμεση παραίτηση σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, καταγγέλλοντας ως θράσος την πρόσφατη εκλογή νέου προέδρου από τα ίδια μέλη.

«Όταν λοιπόν οι διαιτητές όλοι αυτοί δημιουργούσαν στρατό κατά τα λεγόμενά τους και γυρνάνε σε όλη την επαρχία και απειλούν τις ομάδες ότι ‘αν δεν βγει ο τάδε να ξέρεις ότι στο επόμενο πρωτάθλημα δε θα περάσεις καλά’, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει επηρεασμός. Πιστεύω στην ελληνική διαιτησία, πιστεύω ότι υπάρχουν άξιοι διαιτητές και θέλουμε να τους αναδείξουμε μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες», είπε.

«Όταν προφυλακίζεις έναν άνθρωπο, μάλλον όταν συλλαμβάνεις έναν άνθρωπο, τον συλλαμβάνεις για ποιο λόγο; Για να μην τελέσει άλλα αδικήματα. Και αφήσαμε την Ελληνική Ομοσπονδία να λειτουργεί μέχρι σήμερα; Η Ελληνική Ομοσπονδία έπρεπε να είναι σφραγισμένη από την πρώτη μέρα της προαναγγελίας της σύλληψης».