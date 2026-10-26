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Στον ανακριτή παρουσιάστηκαν σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα και ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς, προκειμένου να απολογηθούν στο πλαίσιο της υπόθεσης των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Μέσα στην επόμενη ώρα αναμένεται να μεταχθεί ενώπιον του ανακριτή και ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσος Πηλοΐδης.

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Οι απολογίες των τριών προσώπων αποτελούν το επόμενο βήμα στη δικαστική διερεύνηση του Basketgate. Οι εξελίξεις έρχονται μία ημέρα μετά την απόφαση για την προφυλάκιση του παραιτηθέντος προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και του στενού συνεργάτη του, επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη.

Οι δύο άνδρες αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ωστόσο, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή τους, ανεβάζοντας σε τρεις τον αριθμό των προσώπων που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει έντονους κλυδωνισμούς στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Είχε προηγηθεί την περασμένη Παρασκευή η προφυλάκιση του πρώην διεθνούς διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ο οποίος είχε παραμείνει επί ώρες ενώπιον του ανακριτή για την απολογία του.

Παράλληλα με τις δικαστικές εξελίξεις, κινητικότητα καταγράφεται και σε θεσμικό επίπεδο. Για σήμερα, στις 12:00, έχει προγραμματιστεί συνάντηση του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Η συνάντηση θα γίνει στο γραφείο του υπουργού, ύστερα από επικοινωνία που είχε ο ίδιος με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από το Basketgate, οι συνέπειές τους στη λειτουργία της ΕΟΚ, καθώς και η επόμενη ημέρα για το ελληνικό μπάσκετ μετά την παραίτηση και την προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου.