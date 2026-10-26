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Στο ψηφοδέλτιο της νικήτριας παράταξης συμμετείχε ο πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο οποίος αναμένεται να εκλεγεί βουλευτής καταλαμβάνοντας την 24η θέση της λίστας.

Η εκλογική ανατροπή σηματοδοτεί το τέλος της κυριαρχίας του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, το οποίο περιορίστηκε στο 39% των ψήφων και τις 104 έδρες.

Το κίνημα των φοιτητών, το οποίο υποστηρίχθηκε από προσωπικότητες διαφόρων επαγγελματικών χώρων, στοχεύει πλέον στην επόμενη πολιτική πρόκληση ενόψει των προεδρικών εκλογών που αναμένονται τον Δεκέμβριο.

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Μια νέα σελίδα στην πολιτική ιστορία της Σερβίας ανοίγει μετά την εκλογική ανατροπή της 25ης Οκτωβρίου, με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ευρωπαϊκού μπάσκετ να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, θρύλος του γιουγκοσλαβικού μπάσκετ, πρώην αστέρας του Παναθηναϊκού και νυν πρόεδρος της EuroLeague, συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της φοιτητικής παράταξης που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, επικράτησε στις σερβικές βουλευτικές εκλογές, αφήνοντας πίσω το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η απόφασή του να κατεβεί ως υποψήφιος με τη «Φοιτητική Λίστα» έδωσε τεράστια επικοινωνιακή ώθηση και διεθνή προβολή στο κίνημα.

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Η εκλογική επιτυχία της Students’ List, όπως είναι γνωστή η λίστα των φοιτητών, σηματοδοτεί μια σημαντική πολιτική μεταβολή σε μια χώρα όπου η κυβέρνηση του Βούτσιτς κυριαρχούσε επί σειρά ετών. Σύμφωνα με την πρώτη προβολή των αποτελεσμάτων από τα ινστιτούτα Ipsos και CeSID, η φοιτητική λίστα συγκέντρωσε περίπου το 52% των ψήφων, εξασφαλίζοντας 138 από τις συνολικά 250 έδρες του σερβικού κοινοβουλίου. Το SNS φέρεται να περιορίστηκε περίπου στο 39%, που αντιστοιχεί σε περίπου 104 έδρες.

Στο ψηφοδέλτιο που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, ο Μποντιρόγκα αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα, με την παρουσία του να προσδίδει ιδιαίτερη δημοσιότητα στην προσπάθεια των φοιτητών να μετατρέψουν το κίνημά τους σε κοινοβουλευτική δύναμη.

Sırbistan seçimlerinde öğrencilerin milletvekili adayı, Yugoslav basketbolunun efsanesi, eski NBA oyuncusu ve EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga:



“Sırbistan özgürlüğü için mücadele ediyor. Hedefimiz, halkın elinden alınan devleti yeniden halka vermek.”

pic.twitter.com/87ECu6Qhu3 — serbestiyet (@serbestiyetweb) October 25, 2026

Από τα παρκέ της Ευρώπης στην πολιτική ανατροπή της Σερβίας

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, γεννημένος το 1973 στο Ζρένιανιν της Σερβίας, είναι μία από τις εμβληματικότερες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με σπουδαία καριέρα σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, κατέκτησε τρεις τίτλους EuroLeague με τον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα, ενώ με την εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας πανηγύρισε δύο παγκόσμια πρωταθλήματα και τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους.

Από το 2022 βρίσκεται στην προεδρία της EuroLeague Basketball, έχοντας διατηρήσει ισχυρή παρουσία στον χώρο του ευρωπαϊκού αθλητισμού και μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας.

Η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο των φοιτητών, ωστόσο, τον φέρνει πλέον και στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής. Ο Μποντιρόγκα βρίσκεται στην 24η θέση της λίστας, η οποία περιλαμβάνει 250 υποψηφίους από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με γιατρούς, πανεπιστημιακούς, δικηγόρους, καλλιτέχνες και άλλες προσωπικότητες να συνθέτουν ένα ετερόκλητο σύνολο.

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Η πολιτική του τοποθέτηση υπέρ των φοιτητικών κινητοποιήσεων είχε γίνει γνωστή ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν, σε συνέντευξή του στο N1, είχε χαρακτηρίσει τις διαμαρτυρίες των φοιτητών «έξυπνες, αξιοπρεπείς και θαρραλέες».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο πρώην αστέρας του μπάσκετ εμφανίστηκε επανειλημμένα σε μεγάλες συγκεντρώσεις της αντιπολιτευτικής κίνησης, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην εκστρατεία. Η παρουσία του έδωσε μεγαλύτερη προβολή στο εγχείρημα, σε μια περίοδο κατά την οποία το φοιτητικό κίνημα επιχειρούσε να διευρύνει την απήχησή του πέρα από τα πανεπιστήμια.

Student List held their first press conference, saying vote counting had begun and that. According to their figures, 4.35 million people had voted.



Speaking on behalf of the Student List, Serbian basketball legend and parliamentary candidate Dejan Bodiroga urged citizens to… pic.twitter.com/s0Oj6i36cS Advertisement October 25, 2026

Αν η «Φοιτητική Λίστα» επικρατήσει και στις προεδρικές εκλογές του Δεκεμβρίου, ο Μποντιρόγκα θα μπορούσε να διεκδικήσει την προεδρία

Το ποιος θα εκλεγεί επίσημα Πρόεδρος της Σερβίας θα κριθεί στις κάλπες τον Δεκέμβριο. Λογικά, η «Φοιτητική Λίστα», έχοντας το τεράστιο πολιτικό μομέντουμ της τωρινής της νίκης (52,9%), αναμένεται να στηρίξει μια ισχυρή προσωπικότητα κοινής αποδοχής (ακαδημαϊκό ή δημόσιο πρόσωπο) η οποία θα είναι και το απόλυτο φαβορί για να κερδίσει την προεδρία της χώρας.

Ο δεύτερος προεδρικός κύκλος του Αλεξάνταρ Βούτσιτς έληξε τον Σεπτέμβριο του 2026, με τον Μποντιρόγκα να αναφέρεται ήδη ως ένα από τα πιθανά πρόσωπα που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την προεδρία εκ μέρους της νικήτριας πολιτικής λίστας.

Η εκλογική επικράτηση των φοιτητών και η συμμετοχή μιας τόσο δημοφιλούς αθλητικής προσωπικότητας όπως ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα διαμορφώνουν ένα νέο πολιτικό σκηνικό στη Σερβία. Το κατά πόσο η δυναμική του κινήματος θα μετατραπεί σε σταθερή κυβερνητική παρουσία και θα οδηγήσει σε βαθύτερες αλλαγές θα φανεί το επόμενο διάστημα.

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Για να κατανοήσουμε ποιος θα γίνει πρόεδρος, πρέπει να διαχωρίσουμε το αξίωμα του Πρωθυπουργού από αυτό του Προέδρου της Δημοκρατίας:

Ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση (Πρωθυπουργός);

Καθώς η «Φοιτητική Λίστα» κέρδισε τη συντριπτική πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή, ο επόμενος Πρωθυπουργός της χώρας θα προέρχεται από τις τάξεις της.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις διεθνών αναλυτών (όπως το ABC News), ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου, καρδιολόγος και καθηγητής Ίλια Σρντάνοβιτς (Ilija Srdanović), θεωρείται το επικρατέστερο πρόσωπο για να αναλάβει τη θέση του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, επειδή το κίνημα λειτουργεί οριζόντια, η τελική επιλογή θα αποφασιστεί συλλογικά.

Ποιος θα γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας;

Η θέση του Προέδρου της χώρας παραμένει αυτή τη στιγμή κενή, καθώς ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς είχε παραιτηθεί από το αξίωμα στις 27 Σεπτεμβρίου 2026 με σκοπό να διεκδικήσει την πρωθυπουργία (μια στρατηγική που τελικά απέτυχε μετά την εκλογική του ήττα).

Η μεταβατική κατάσταση: Αυτή τη στιγμή, χρέη υπηρεσιακής προέδρου εκτελεί η Άνα Μπρνάμπιτς (Ana Brnabić), πρώην πρόεδρος της Βουλής.

Οι επόμενες Προεδρικές Εκλογές: Βάσει του Σερβικού Συντάγματος, πρέπει να προκηρυχθούν πρόωρες προεδρικές εκλογές εντός 90 ημερών από την παραίτηση του Βούτσιτς, οι οποίες αναμένονται στα τέλη Δεκεμβρίου του 2026.

Τα πιο σημαντικά πρόσωπα της «φοιτητικής λίστας»

Τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα της «Φοιτητικής Λίστας» (Studentska lista) στη Σερβία, τα οποία συγκέντρωσαν τα φώτα της δημοσιότητας κατά την προεκλογική περίοδο και την ιστορική τους νίκη, προέρχονται κυρίως από τον ακαδημαϊκό, ιατρικό και αθλητικό χώρο:

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Ίλια Σρντάνοβιτς (Ilija Srdanović): Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Είναι διακεκριμένος καρδιολόγος και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Νόβι Σαντ. Αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο του κινήματος και τον επικρατέστερο για τη θέση του επόμενου Πρωθυπουργού της Σερβίας.

Ντέγιαν Μποντιρόγκα (Dejan Bodiroga): Ο θρυλικός πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής (με σπουδαία καριέρα και στην Ελλάδα) και νυν πρόεδρος της EuroLeague. Η απόφασή του να κατεβεί ως υποψήφιος με τη «Φοιτητική Λίστα» έδωσε τεράστια επικοινωνιακή ώθηση και διεθνή προβολή στο κίνημα.

Αλεξάνταρ Τσούπιτς (Aleksandar Čupić): Καθηγητής συγκοινωνιακής μηχανικής, ο οποίος αποτέλεσε έναν από τους βασικούς εκφραστές των προγραμματικών θέσεων του κινήματος στα σερβικά μέσα ενημέρωσης.

Μίλα Πάβιτς (Mila Pavić): Φοιτήτρια και μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φωνές του φοιτητικού σκέλους του κινήματος, η οποία πρωτοστάτησε στις οριζόντιες συνελεύσεις και στις κινητοποιήσεις που γέννησαν την παράταξη.

Η φοιτητική λίστα και το μήνυμα κατά του πολιτικού κατεστημένου

Η εκλογική επιτυχία της Students’ List δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Συνδέεται με μια μακρά περίοδο φοιτητικών κινητοποιήσεων, συνελεύσεων και αποκλεισμών, μέσα από την οποία οι συμμετέχοντες επιδίωξαν να συγκροτήσουν μια ανεξάρτητη πολιτική πρωτοβουλία.

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Σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει οι ίδιοι οι φοιτητές, η λίστα διαμορφώθηκε έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο συλλογικών διαδικασιών, συνελεύσεων και κοινών αποφάσεων. Οι διοργανωτές της υποστηρίζουν ότι δεν δημιουργήθηκε από την πρωτοβουλία κάποιου παραδοσιακού κομματικού αρχηγού, αλλά από τη βάση του κινήματος, απορρίπτοντας τη λογική της προσωποκεντρικής πολιτικής.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλάμβανε συνεντεύξεις και συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγησή τους, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του σερβικού Τύπου, υπήρχαν περιορισμοί για πρόσωπα που είχαν υπηρετήσει σε κυβερνητικούς συνασπισμούς ή στην κοινοβουλευτική αντιπολίτευση.

Επικεφαλής της λίστας εμφανίζεται ο καρδιολόγος από το Νόβι Σαντ, Ίλια Σρντάνοβιτς. Το ψηφοδέλτιο κατατέθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, συνοδευόμενο από περισσότερες από 70.000 υπογραφές, και ανακηρύχθηκε την επόμενη ημέρα από την εκλογική επιτροπή της χώρας.

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Εκτός από τον Μποντιρόγκα, ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που συμμετέχουν βρίσκονται ο ηθοποιός Τιχόμιρ Στάνιτς, ένας καταξιωμένος δεκαθλητής και προσωπικότητες από τον χώρο της νομικής και του πολιτισμού. Η σύνθεση του ψηφοδελτίου αποτυπώνει την προσπάθεια του κινήματος να συνδυάσει τη συμμετοχή νέων ανθρώπων με την αναγνωρισιμότητα προσώπων που έχουν καταξιωθεί σε διαφορετικούς τομείς.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πρώτες εκτιμήσεις, οι πρώτοι 138 υποψήφιοι της λίστας θα καταλάβουν τις αντίστοιχες έδρες στο κοινοβούλιο, γεγονός που σημαίνει ότι ο Μποντιρόγκα, ως υποψήφιος στην 24η θέση, αναμένεται να εκλεγεί βουλευτής.