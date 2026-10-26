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Η Πολιτεία προανήγγειλε ενδελεχείς οικονομικούς ελέγχους στην Ομοσπονδία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Παρά την κρίσιμη κατάσταση, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι η αγωνιστική δραστηριότητα των πρωταθλημάτων θα συνεχιστεί κανονικά χωρίς διακοπές.

Οι αρμόδιες αρχές εστιάζουν στην προστασία της ακεραιότητας των διοργανώσεων και στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των φιλάθλων προς το άθλημα.

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Ως μια βαθιά πληγή για το ελληνικό μπάσκετ χαρακτήρισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, το μεγάλο σκάνδαλο με τους φερόμενους στημένους αγώνες, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον αθλητικό χώρο.

Ο υπουργός περιέγραψε με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τις αποκαλύψεις, επισημαίνοντας πως τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικά αρνητικό κλίμα και έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη στο άθλημα.

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«Έχει ανοίξει μία βαθιά πληγή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βρούτσης, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση τοξική, αποκαρδιωτική και θλιβερή. Όπως υπογράμμισε, βασική προτεραιότητα είναι να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των φιλάθλων τόσο στο ελληνικό μπάσκετ όσο και στις διοργανώσεις του.

«Έχουμε χρέος όλοι μαζί να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του πρωταθλήματος και του αθλήματος», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Πολιτεία αντέδρασε άμεσα μόλις έγιναν γνωστές οι καταγγελίες, αντιμετωπίζοντας την υπόθεση με τη σοβαρότητα που απαιτείται.

Στο πλαίσιο των ενεργειών για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού προανήγγειλε ελέγχους στο σύνολο των οικονομικών στοιχείων της Ομοσπονδίας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «θα πέσει φως» σε όλα τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, σημειώνοντας ότι το κράτος διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων. Το μήνυμα του Γιάννη Βρούτση ήταν σαφές: η έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί σε βάθος, ώστε να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις για όσα έχουν καταγγελθεί και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Παρά το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί, ο Γιάννης Βρούτσης ξεκαθάρισε ότι επιδίωξη της Πολιτείας είναι να μην υπάρξει διακοπή της αγωνιστικής δραστηριότητας. «Θα φροντίσουμε το πρωτάθλημα να συνεχίζεται κανονικά», δήλωσε, εκφράζοντας την πρόθεση να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων παρά τις εξελίξεις.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού αναμένεται να τοποθετηθεί και κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 12:00. Ο Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε, επίσης, στο σύστημα μοριοδότησης των μαθητών που διακρίνονται στον αθλητισμό, καθώς οι καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων σχετίζονται και με σχολικές αθλητικές διοργανώσεις.

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Όπως επισήμανε, η παροχή κινήτρων στους ανήλικους αθλητές είναι σημαντική και πρέπει να διατηρηθεί. Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι το ζητούμενο δεν είναι να αμφισβητηθεί η επιβράβευση των παιδιών για τις αθλητικές τους επιδόσεις, αλλά να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των αγώνων και να προστατευτεί η ακεραιότητα των διοργανώσεων.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι έλεγχοι και οι αποφάσεις που θα ακολουθήσουν θα διαμορφώσουν το πλαίσιο αντιμετώπισης των καταγγελιών και θα κρίνουν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο ελληνικό μπάσκετ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, σήμερα αναμένεται να περάσουν ενώπιον του ανακριτή ο Ηλίας Κορομηλάς και ο Τάσος Πηλοΐδης. Την ίδια ημέρα, ο Γιάννης Βρούτσης πρόκειται να συναντηθεί με μέλη της διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), με φόντο τις σοβαρές εξελίξεις που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

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Οι επόμενες κινήσεις των αρμόδιων αρχών και οι έλεγχοι που έχουν προαναγγελθεί αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση, η οποία έχει θέσει στο επίκεντρο τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των αθλητικών διοργανώσεων.