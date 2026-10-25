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Ο ίδιος ανακοίνωσε την απόφασή του να απέχει από τα καθήκοντά του στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του αθλήματος.

Παράλληλα, ο στενός συνεργάτης του κατηγορουμένου απολογήθηκε επίσης στις δικαστικές αρχές, ενώ αναμένεται η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των δύο ανδρών.

Η υπεράσπιση του Βαγγέλη Λιόλιου υποστηρίζει ότι το κατηγορητήριο δεν στηρίζεται σε επαρκή στοιχεία κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει δικαστικής έρευνας.

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Ολοκληρώθηκε η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου στον ανακριτή για το σκάνδαλο των χειραγωγημένων αγώνων στο μπάσκετ. Ο κατηγορούμενος παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή τρεισίμιση ώρες, ενώ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Σύντομη ήταν η απολογία του επιχειρηματία, ο οποίος παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή για περίπου 40 λεπτά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, απάντησε στο σύνολο των ερωτήσεων που δέχθηκε, ενώ μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

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Ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής (25/10) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, μαζί με τον στενό του συνεργάτη και επιχειρηματία που φέρεται να εμπλέκεται στις επίμαχες συνομιλίες πριν από τις αναμετρήσεις, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, που κατηγορείται για δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση με βάση τον αθλητικό νόμο, αρνείται το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του.

Λιόλιος: «Αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ»

Υπενθυμίζεται ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος, γνωστοποίησε στις αρμόδιες αρχές την απόφασή του να απέχει από τα καθήκοντά του έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση που βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση. Όπως φέρεται να ανέφερε, επιλέγει να παραμείνει εκτός των διοικητικών του καθηκόντων προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του αθλήματος κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

«Αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η παραίτηση ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ομοσπονδία, καθώς ο Βαγγέλης Λιόλιος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες που του αποδίδονται στο πλαίσιο της έρευνας για τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων και τις καταγγελλόμενες δωροδοκίες στον χώρο του μπάσκετ.

Τα ερωτήματα γύρω από την παραίτηση

Η χρονική συγκυρία της απόφασης του προέδρου της ΕΟΚ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η παραίτηση σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η απολογία του και πριν αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η σοβαρότητα των αποδιδόμενων πράξεων, ο κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων, καθώς και το ενδεχόμενο επηρεασμού μαρτύρων ή αλλοίωσης και απόκρυψης αποδεικτικών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, η αποχώρηση από τη διοίκηση της ΕΟΚ θα μπορούσε να προβληθεί από την υπεράσπιση ως στοιχείο που περιορίζει τη δυνατότητα άσκησης θεσμικής επιρροής. Το κατά πόσο θα συνεκτιμηθεί, ωστόσο, εναπόκειται στις δικαστικές αρχές.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η υπεράσπισή του έχει κάνει λόγο για κατηγορητήριο που, κατά την πλευρά του, δεν στηρίζεται σε επαρκή στοιχεία.