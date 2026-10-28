Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μαρκό με 2-0 στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, ελέγχοντας το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Ο Μανώλης Σάλιακας άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή.

Ο Νταβίντ Κάρμο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 71ο λεπτό με κεφαλιά, ενώ νωρίτερα είχε αποτρέψει την ισοφάριση με επέμβαση πάνω στη γραμμή.

Η Μαρκό προσπάθησε να αντιδράσει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, χωρίς όμως να καταφέρει να παραβιάσει την εστία των φιλοξενούμενων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, επικρατώντας με 2-0 της Μαρκό, χάρη στα γκολ των Μανώλη Σάλιακα και Νταβίντ Κάρμο. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, με τον Ανγκολέζο στόπερ να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς όχι μόνο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, αλλά απέτρεψε και την ισοφάριση με σωτήρια επέμβαση πάνω στη γραμμή.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προσπάθησε από νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό της. Στο 6ο λεπτό, ο Τουφάκης επιχείρησε σουτ που μπλόκαρε ο Έξαρχος, ενώ λίγο αργότερα ο Πουέρτα δοκίμασε την τύχη του από μακρινή απόσταση, χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά την εστία των γηπεδούχων.

Advertisement

Advertisement

Η υπεροχή του Ολυμπιακού μετουσιώθηκε σε γκολ στο 15’, όταν, έπειτα από εκτέλεση πλαγίου άουτ, ο Μάριους έκανε την πρώτη επαφή και ο Φίλης, κερδίζοντας τις διαδοχικές κόντρες, έστρωσε την μπάλα στον Σάλιακα. Ο Έλληνας αμυντικός δεν δίστασε να σουτάρει δυνατά έξω από την περιοχή, ανοίγοντας το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Η Μαρκό επιχείρησε να αντιδράσει και στο 24’ έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όταν ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί εκμεταλλεύτηκε λάθος του Σμαΐλοβιτς, όμως ο Πόποβιτς απέκρουσε την προσπάθειά του. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός απείλησε με τον Τουφάκη στο 28’, ενώ στο 34’ ο Φίλης έστειλε την μπάλα λίγο έξω από το δοκάρι. Πριν από την ανάπαυλα, στο 40’, ο Μάριους δεν κατάφερε να βρει στόχο με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Σάλιακα, με το 1-0 να παραμένει μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και έγιναν πιο επικίνδυνοι, με αποκορύφωμα τη μεγάλη ευκαιρία του 55ου λεπτού. Ο Νεκούλ βρέθηκε σε θέση βολής από τα δεξιά της περιοχής και επιχείρησε να νικήσει τον Πόποβιτς, ο οποίος απέκρουσε, με τον Κάρμο να επεμβαίνει αμέσως μετά και να απομακρύνει την μπάλα με το κεφάλι πριν αυτή περάσει τη γραμμή. Μια παρέμβαση που αποδείχθηκε κομβική για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Στο 59’, το παιχνίδι διακόπηκε ουσιαστικά από μια ιδιαίτερα θερμή στιγμή, καθώς ο Ελ Αραμπί αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε αποθέωση από τους φιλάθλους της Μαρκόπουλου, οι οποίοι φώναξαν ρυθμικά το όνομά του. Δύο λεπτά αργότερα, ο Αλγκουαθίλ προχώρησε σε διπλή αλλαγή, με τους Γιάρεμτσουκ και Μπέιλι να περνούν στον αγωνιστικό χώρο αντί των Μάριους και Μαρτίνς. Στο 64’, ο Τουφάκης έχασε σημαντική ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, αστοχώντας από πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή.

Η λύση για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 71ο λεπτό, όταν ο Πουέρτα εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά και ο Κάρμο, κυριαρχώντας στον αέρα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατή κεφαλιά για το 2-0. Ο Ανγκολέζος αμυντικός υπέγραψε έτσι τη νίκη των «ερυθρόλευκων», συνδυάζοντας την καθοριστική αμυντική του παρέμβαση με το γκολ που ουσιαστικά «κλείδωσε» το αποτέλεσμα.

Με το τελικό 2-0, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη νίκη απέναντι στη Μαρκό, αξιοποιώντας την υπεροχή του και βρίσκοντας τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.