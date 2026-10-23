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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Φενερμπαχτσέ με 64-61 στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Euroleague, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με διαφορά έως και δεκαέξι πόντων κατά τη διάρκεια του αγώνα.
- Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν σοβαρά επιθετικά προβλήματα στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ αγωνίστηκαν με σημαντικές απουσίες, καθώς οι Μοντέρο και Φουρνιέ ήταν τραυματίες και ο Ντόρσει εκτός ομάδας.
- Στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, η τουρκική ομάδα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων και ανέτρεψε το σκορ, εξασφαλίζοντας τη νίκη παρά την προσπάθεια του Βεζένκοφ για ισοφάριση στην εκπνοή.
Ο Ολυμπιακός (5-2) αν και ξεκίνησε αρκετά καλά στο παιχνίδι, φτάνοντας την διαφορά ακόμα και στο +16, αντιμετώπισε μεγάλη δυσκολία στην επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, με την Φενερμπαχτσέ (6-1) να παίρνει το προβάδισμα λίγο πριν το φινάλε, επικρατώντας τελικά με 64-61 για την 7η αγωνιστική της Euroleague.
Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την ευκαιρία τους να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση, καθώς στα 4 δευτερόλεπτα ο Βεζένκοφ απελευθερώθηκε εντυπωσιακά και σούταρε αμαρκάριστος, αλλά ήταν άστοχος. Να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε χωρίς τον Γιαν Μοντέρο και τον Εβάν Φουρνιέ που ήταν τραυματίες, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσει παραμένει εκτός ομάδας.
Το παιχνίδι:
Ο Ολυμπιακός μπήκε αρκετά δυνατά στο παιχνίδι, δίνοντας έμφαση στην άμυνα και καταφέρνοντας, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην επίθεση, να προηγηθεί με 7-5 στο (4′).
Στη συνέχεια, με τους Γουόρντ και Μίλερ-ΜακΙντάιρ να έχουν πετύχει από κοινού 10 πόντους, οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στο παρκέ και ξέφυγαν με 17-5 (7′), έχοντας 5/7 δίποντα. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 20-8.
Στη δεύτερη περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το προβάδισμά τους χάρη στην αμυντική τους λειτουργία και την υπεροχή στα ριμπάουντ. Ωστόσο, η τουρκική ομάδα άρχισε σταδιακά να βρίσκει λύσεις και μείωσε σε 20-13 στο 15′, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς πόντο για σχεδόν πέντε λεπτά.
Ένα τρίποντο και μία εύστοχη βολή από τον Τζόζεφ έδωσαν επιθετική ώθηση στους Πειραιώτες, οι οποίοι ανέβασαν τη διαφορά στο 24-13 στο 17′. Η άμυνα εξακολουθούσε να αποτελεί το βασικό τους όπλο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προχωρά παράλληλα σε αλλαγές στην πεντάδα.
Πριν από την ανάπαυλα, ο Σιλντς, που είχε ήδη 10 πόντους, ευστόχησε σε δύο βολές και διαμόρφωσε το 34-24. Ο Ολυμπιακός εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει προβλήματα στην επίθεση, έχοντας μόλις 3/13 τρίποντα.
Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ο Χόρτον-Τάκερ σημείωσε τέσσερις διαδοχικούς πόντους και ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν να βρει λύσεις στην επίθεση. Με τον Γουόρντ να χρεώνεται το τρίτο του φάουλ, η Φενέρ μείωσε σε 36-31 στο 23′, έχοντας επιμέρους σκορ 7-2.
Το πρώτο τρίποντο των φιλοξενούμενων στο δεύτερο ημίχρονο, από τον Σανλί, έφερε το σκορ στο 36-34 στο 24′. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα υπέπεσαν σε τρία συνεχόμενα λάθη, χάνοντας τον έλεγχο στην επίθεση.
Μετά το τάιμ άουτ, οι Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μίλερ-ΜακΙντάιρ έδωσαν απαντήσεις, οδηγώντας τον Ολυμπιακό σε σερί 7-0 για το 43-34 στο 26′. Ωστόσο, το τέταρτο φάουλ του Γουόρντ περιόρισε τις επιλογές των γηπεδούχων, ενώ ο Σιλντς, με τρίποντο που τον έφερε στους 15 πόντους, συνέβαλε στην αντεπίθεση της Φενέρ.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πλησίασε στους δύο πόντους, μειώνοντας σε 44-42 στο 28′ με επιμέρους 8-1. Ο Λάρκιν με νέο τρίποντο διαμόρφωσε το 49-45 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Στην τελευταία περίοδο, η Φενέρμπαχτσε συνέχισε να απειλεί, αξιοποιώντας τη δημιουργία του Λάρκιν. Ο Ολυμπιακός, πάντως, διατηρούσε τον έλεγχο και στο 34′ βρέθηκε στο +8, (59-51), χάρη στον Βεζένκοφ, ο οποίος είχε φτάσει τους 17 πόντους.
Οι συνεχείς διακοπές επηρέασαν τον ρυθμό των Πειραιωτών, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να πλησιάσουν ξανά. Με ένα σερί 5-0, η Φενέρ μείωσε σε 59-56 στο 36′ και έβαλε ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους γηπεδούχους.
Δύο άστοχες επιθέσεις του Ολυμπιακού και ένα καλάθι του Κλάιμπερν έφεραν το σκορ στο 61-58. Οι Τούρκοι συνέχισαν να πιέζουν και, μετά από δύο άστοχα τρίποντα των «ερυθρόλευκων», ο Λάρκιν μείωσε στον πόντο, κάνοντας το 61-60, ένα λεπτό πριν το φινάλε.
Το επιθετικό φάουλ του Βεζένκοφ πάνω στον Κλάιμπερν έδωσε εκ νέου την κατοχή στη Φενέρμπαχτσε, η οποία πέρασε μπροστά με λέι απ του Μπόλντουιν, 38 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.
Ο Γουόρντ αστόχησε σε τρίποντο και οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν νέα κατοχή. Στη συνέχεια, ο Κλάιμπερν κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ από τον Βεζένκοφ και με μία εύστοχη βολή, διατηρώντας την κατοχή για τη Φενέρ, συνέβαλε στη διαμόρφωση του 64-61. Ο Μπόλντουιν πρόσθεσε ακόμη μία εύστοχη βολή, με το σκορ να παραμένει στο 64-61 στα 4,8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.
Στην τελευταία επίθεση, ο Βεζένκοφ επιχείρησε το σουτ που θα μπορούσε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, αλλά δεν βρήκε στόχο. Έτσι, ο Ολυμπιακός γνώρισε οδυνηρή ήττα, χάνοντας τη νίκη μέσα από τα χέρια του στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Τα δεκάλεπτα: 20-8, 34-24, 49-45, 61-64