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Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία μυθική ανατροπή από το -28, οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση και με πρωταγωνιστές τους Ζαν Μοντέρο (26π.) και Εβάν Φουρνιέ (21π.) έφτασε σε μία τεράστια νίκη στην έδρα της Βαλένθια, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν ένα κάκιστο πρώτο ημίχρονο – το χειρότερο της φετινής σεζόν – και είδαν την διαφορά να εκτοξεύεται κοντά στους τριάντα. Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός μπήκε με καθαρό μυαλό στο δεύτερο ημίχρονο και έβαλε τεράστια πίεση στην Βαλένθια, η οποία έδειχνε να μην μπορεί να σκοράρει με κανέναν τρόπο.

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