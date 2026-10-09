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Ο Άνταμ Σίλβερ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στο NBA και τη Euroleague, με στόχο την παρουσία του αμερικανικού πρωταθλήματος στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς να απαιτηθεί η δημιουργία μιας νέας, αυτόνομης λίγκας.

Αρχικά, το NBA Europe είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να δημιουργήσει μια νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση, με ορίζοντα έναρξης τη σεζόν 2027-28. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι επαφές για ενδεχόμενη συνεργασία με τη Euroleague.

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Παρά την αρνητική στάση των μετόχων της ευρωπαϊκής διοργάνωσης απέναντι σε πρόταση του NBA, ο κομισάριος της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας των ΗΠΑ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

«Ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία με τη Euroleague. Είναι όπως κάθε διαπραγμάτευση. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε συνεχείς επαφές με τη Euroleague. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή η υφιστάμενη πανευρωπαϊκή λίγκα. Παράλληλα, υπάρχουν πρωταθλήματα σε κάθε χώρα. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 1.200 επαγγελματικοί σύλλογοι. Επομένως, η Euroleague είναι αυτή τη στιγμή η κορυφαία διοργάνωση», τόνισε ο Άνταμ Σίλβερ.

Ερωτηθείς εάν το σχέδιο του NBA για την ευρωπαϊκή αγορά θα προχωρήσει ανεξάρτητα από την έκβαση των συζητήσεων με τη Euroleague, ο Σίλβερ εμφανίστηκε και πάλι σίγουρος για την επίτευξη συμφωνίας.

Για το αν το εγχείρημα θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από τη στάση της Euroleague: «Ναι, αλλά θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία μαζί τους. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».