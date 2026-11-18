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Οι γηπεδούχοι επέδειξαν μεγάλη ενέργεια και κυριάρχησαν στα ριμπάουντ, ανατρέποντας το προβάδισμα που είχαν αποκτήσει οι πράσινοι.

Παρά τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού να διατηρήσει τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, η ιταλική ομάδα ανέκαμψε στο δεύτερο μέρος.

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς αναζήτησε σχήματα για να περιορίσει τη δράση των αντιπάλων, χωρίς ωστόσο να αποφύγει την τελική επικράτηση των γηπεδούχων.

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Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στην Μπολόνια με 84-79 απέναντι στην Βίρτους, με την ιταλική ομάδα να έχει τρομερά αποθέματα ενέργειας σε άμυνα και επίθεση, βάζοντας στα σχοινιά τους “πράσινους”, με το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να υποχωρεί στο 8-4.

Ο Παναθηναϊκός με το καλησπέρα στην αναμέτρηση κατάφερε να μπει αρκετά δυναμικά και να κάνει ένα σερί 6-0 με την άμυνα του να είναι αρκετά καλή απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια, που έψαχνε να βρει τρόπους να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Οι Ιταλοί είχαν καταφέρει μέχρι ένα σημείο στα πρώτα τρία λεπτά της αναμέτρησης να περιορίσουν τον Κέντρικ Ναν, με τον Αμερικανό να διαχειρίζεται την κατάσταση και να σκοράρει το πρώτο του καλάθι στα 4 λεπτά, για να κάνει το 8-6 υπέρ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι είχαν “βραχεία κεφαλή”, μέχρι και το +16 για το 16-10 στα τελευταία τρία λεπτά του δεκαλέπτου, με τους Χέιζ-Ντέιβις και Μπόνγκα να είναι εκείνοι που τραβούσαν κουπί. Ο Φρέιζιερ βρήκε ρυθμό με τον Ντιούφ και οι γηπεδούχοι έκλεισαν το δεκάλεπτο με μόλις ένα πόντο πίσω για το 20-19.

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Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει διαφορά, με την Βίρτους να κρατάει τον ίδιο ρυθμό σε όλη την περίοδο. Ο Ντιούφ είχε κρατήσει το ίδιο αγωνιστικό πρόσωπο, καθώς ο ψηλός των γηπεδούχων είχε κυριαρχήσει σε άμυνα και επίθεση με το αντίπαλο του δέος να είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, με τον Γάλλο να απειλεί τους Ιταλούς με τρίποντα και σουτ μέσης απόστασης. Το σκορ στα πρώτα πέντε λεπτά της αναμέτρησης να είναι στο 35-34 και τους παίκτες του Άλεξ Μουμπρου να είναι αρκετά ταχυδυναμικό. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έψαχνε να βρει το ιδανικό σχήμα, με τον Ναν και τον Φρανσίσκο και με διαστήματα τον Σλούκα να κρατάει τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ για το 43-40.



Με την έναρξη του δευτέρου μέρους στην Μπολόνια, το σκηνικό δεν άλλαξε, καθώς τόσο η Βίρτους όσο και ο Παναθηναϊκός κατάφεραν μείνουν κοντά στο σκορ. Οι “πράσινοι” είχαν λύσεις στην επίθεση τους, αλλά τα επιθετικά ριμπάουντ της Βίρτους ήταν εκείνα που είχαν προβληματίσει τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Το σύνολο του Μουμπρού με μπροστάρη τον Μπέλο κατάφερε να πάρει τα ηνία του σκορ, σε μια στιγμή που η αδυναμία του στα ριμπάουντ ήταν φανερή με το σκορ να φτάνει από το +8 του “τριφυλλιού” και το 46-54 στο 58-56 και +2 για την ιταλική ομάδα. Ο Ντιαρά και ο Ντιούφ ήταν εξαιρετικοί, με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να βάζει τους αθλητικούς του φόργουορντ για να σταματήσει την επέλαση της front line των παικτών της Βίρτους.



Τα δεκάλεπτα: 19-20, 40-43, 60-56, 83-77