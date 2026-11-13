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Παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με διψήφια διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε στην τελευταία περίοδο.

Ο Ρόμπινσον σημείωσε συνολικά 24 πόντους και αναδείχθηκε στον καθοριστικό πρωταγωνιστή της αναμέτρησης για την ισπανική ομάδα.

Με ένα κρίσιμο τρίποντο στο φινάλε, ο Ρόμπινσον σφράγισε τη νίκη για τους φιλοξενούμενους ανατρέποντας το εις βάρος τους σκορ.

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Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Telekom Center από την Μπαρτσελόνα, καθώς ο απίστευτος στο φινάλε Ρόμπινσον (24π.) αποδείχθηκε πρωταγωνιστής για την ομάδα του και με ένα τυχερό τρίποντο «σφράγισε» το διπλό των Ισπανών για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Το παιχνίδι:

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Παναθηναϊκός και Μπαρτσελόνα μπήκαν στο παρκέ με αρκετά επιθετική διάθεση. Οι δύο ομάδες είχαν πάνω από 45% ποσοστά ευστοχίας στα δίποντα, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσουν το πρώτο δεκάλεπτο ισόπαλες στους 17 πόντους.

Ο Ναν είχε ήδη φτάσει τους οκτώ πόντους στο 12ο λεπτό, δείχνοντας πως μπορούσε να αποτελέσει τον βασικό επιθετικό πυλώνα του «τριφυλλιού». Παράλληλα, ανέβηκε στην τρίτη θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του Παναθηναϊκού στην EuroLeague. Ωστόσο, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν ήταν ικανοποιημένος από την ευκολία με την οποία η Μπαρτσελόνα ανταποκρινόταν στον ρυθμό των γηπεδούχων και προχώρησε σε αλλαγές.

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά στη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την αμυντική του λειτουργία, όμως στην επίθεση παρουσίασε νευρικότητα και αστοχία, παρά το γεγονός ότι κέρδισε από νωρίς βολές στη δεύτερη περίοδο. Με απολογισμό 4/13 τρίποντα και επτά λάθη, αλλά και τον Ναν ως τη μοναδική σταθερή επιθετική απειλή (10 πόντοι στο πρώτο ημίχρονο), οι «πράσινοι» οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με οριακό προβάδισμα (33-32).

Η επανέναρξη έφερε μια εντελώς διαφορετική εικόνα, ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων του «Ζοτς». Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν το δεύτερο μέρος με ένα σερί 7-0, διαμορφώνοντας το 40-32, ενώ ο Μπράνκου Μπάντιο εντυπωσίαζε με την αμυντική του παρουσία, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα της εξέδρας.

Μετά την αποχώρηση του Σενεγαλέζου από το παρκέ, τη σκυτάλη πήρε ο Φρανσίσκο. Ο τελευταίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην τρίτη περίοδο, φτάνοντας τους 11 πόντους στο 27′ και βοηθώντας τον Παναθηναϊκό να αποκτήσει για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (52-40 στο 29′).

Μέσα στην εκρηκτική ατμόσφαιρα του T-Center, το «τριφύλλι» έδειχνε να βάζει τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση, μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε υπόθεση διαχείρισης. Η τρίτη περίοδος ήταν κυριαρχική για τους γηπεδούχους, οι οποίοι συνδύασαν αποτελεσματικά την ενέργεια στην άμυνα με τις σωστές επιλογές στην επίθεση. Το επιμέρους 24-11 αποτύπωσε την υπεροχή τους, με αποτέλεσμα να μπουν στο τελευταίο δεκάλεπτο έχοντας προβάδισμα 57-43.

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Η Μπαρτσελόνα, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου ανέβασε την απόδοσή της και κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στους έξι πόντους (66-60) στο 35′, βάζοντας ξανά πίεση στον Παναθηναϊκό. Την ίδια στιγμή, οι «πράσινοι» συμπλήρωσαν πολύ γρήγορα τα πέντε ομαδικά φάουλ, γεγονός που έκανε ακόμη δυσκολότερη την προσπάθειά τους.

Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύονταν κάθε αδυναμία του αντιπάλου τους και συνέχισαν να πλησιάζουν στο σκορ. Τρία λεπτά πριν από τη λήξη, η διαφορά είχε περιοριστεί στους τρεις πόντους (66-63), με τους Μάρτιν και Ρόμπινσον να έχουν πετύχει μαζί 24 πόντους μέχρι εκείνο το σημείο, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην περιφερειακή άμυνα των γηπεδούχων.

Ο Ρόμπινσον, μάλιστα, εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή της τελευταίας περιόδου. Με 14 διαδοχικούς πόντους έφτασε τους 21 συνολικά και, με συνεχόμενα τρίποντα, έφερε την Μπαρτσελόνα μπροστά στο σκορ, περίπου ενάμισι λεπτό πριν από το τέλος. Ο Παναθηναϊκός είχε πλέον χάσει τον έλεγχο της αναμέτρησης και έβλεπε να απειλείται με μια οδυνηρή ανατροπή.

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Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τελικά την αδυναμία του να διαχειριστεί το προβάδισμά του και γνώρισε μια οδυνηρή ήττα. Στην τελευταία επίθεση, ο Φρανσίσκο πήρε την ευθύνη, όμως δεν κατάφερε να εκτελέσει, με την μπάλα να παραμένει στα χέρια του. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο Ρόμπινσον είχε πετύχει ένα απίθανο, ιδιαίτερα τυχερό τρίποντο, χαρίζοντας στην Μπαρτσελόνα τη νίκη με 76-74.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 33-32, 57-43, 74-76

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