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Οι φιλοξενούμενοι απέδωσαν επιθετικά με πρωταγωνιστή τον Νουόρα, ενώ οι γηπεδούχοι αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα ευστοχίας στα σουτ κατά το μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός μείωσε στους δύο πόντους με πρωτοβουλίες των Βεζένκοφ και Φουρνιέ, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής από την ανατροπή.

Ωστόσο, ο Ερυθρός Αστέρας αντέδρασε στα κρίσιμα σημεία με καλάθια των Κολόκο και Τζόουνς, εξασφαλίζοντας τελικά τη νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα.

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Ο Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε πιο δυναμικά την αναμέτρηση και προηγήθηκε με 4-0, όμως ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε την κατάσταση στα χέρια του, πετυχαίνοντας επτά συνεχόμενους πόντους και βάζοντας προσωρινά τον Ολυμπιακό μπροστά με 7-6. Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε ολοκληρωτικά στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι απάντησαν με ένα εντυπωσιακό σερί 13-0, ξεφεύγοντας με 19-7. Οι Νουόρα, Μπάτλερ και Βάιλερ-Μπαμπ έδωσαν τον τόνο για τους Σέρβους, την ώρα που οι Πειραιώτες αδυνατούσαν να βρουν λύσεις στην επίθεση. Ο Βεζένκοφ ήταν ουσιαστικά η μοναδική αξιόπιστη επιθετική επιλογή, ενώ ο Φουρνιέ ξεκίνησε με 0/4 σουτ. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 11-19, με τον Ολυμπιακό να μετρά μόλις 1/9 τρίποντα και 4/18 σουτ συνολικά.

Η εικόνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα στη δεύτερη περίοδο. Ο Κόρι Τζόζεφ προσπάθησε να δώσει ώθηση στην ομάδα του με πέντε προσωπικούς πόντους, μειώνοντας σε 16-21, όμως ο Ερυθρός Αστέρας διατήρησε τον έλεγχο. Ο Νταβίντοβατς ανέλαβε δράση στην επίθεση, ενώ ο Κολόκο βοήθησε σημαντικά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Το τρίποντο του Κρις Τζόουνς ανέβασε τη διαφορά στο 22-33, με τους φιλοξενούμενους να κλείνουν ιδανικά το πρώτο ημίχρονο. Με ένα νέο σερί 7-0, διαμόρφωσαν το 22-40, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Νουόρα, που είχε ήδη 14 πόντους και οκτώ ριμπάουντ. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια με μόλις ένα εύστοχο τρίποντο σε 16 προσπάθειες.

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Στην τρίτη περίοδο η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 22 πόντους (46-24), με την κατάσταση να μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη για τους γηπεδούχους. Σε εκείνο το σημείο, όμως, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έβγαλαν αντίδραση. Ο Φουρνιέ βρήκε επιτέλους ρυθμό, σημειώνοντας οκτώ πόντους, και μαζί με τον Βεζένκοφ οδήγησαν τον Ολυμπιακό σε ένα επιμέρους σερί 13-2, που έφερε το σκορ στο 48-37. Η εξέλιξη ανάγκασε τον Ίμπον Ναβάρο να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Ντόμπριτς έδωσε προσωρινή ανάσα στον Ερυθρό Αστέρα με τρίποντο, ενώ ο Ντόντα Χολ, μετά από επιθετικό ριμπάουντ, διαμόρφωσε το 51-41 στο τέλος της περιόδου.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν την προσπάθεια ανατροπής και στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Βεζένκοφ μείωσε αρχικά σε 51-43, αλλά ο Νουόρα απάντησε για το 53-43. Ο Φουρνιέ με προσωπική προσπάθεια έφερε ξανά τη διαφορά στους οκτώ, χωρίς όμως να καταφέρει να ευστοχήσει στο τρίποντο που θα έβαζε ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους Σέρβους. Ο Νουόρα κέρδισε στη συνέχεια φάουλ και διαμόρφωσε το 55-45 από τη γραμμή των βολών, περίπου πέντε λεπτά πριν από το τέλος.

Ο Βεζένκοφ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με πέντε διαδοχικούς πόντους, από τρίποντο και βολές, έφερε τον Ολυμπιακό πιο κοντά στο σκορ. Ο Κολόκο, ωστόσο, έδωσε ξανά λύση στους φιλοξενούμενους, ενώ η αστοχία των γηπεδούχων οδήγησε τον Μπαρτζώκα σε νέο τάιμ άουτ, με το σκορ στο 57-50 και το χρονόμετρο να δείχνει το 37ο λεπτό.

Η μεγάλη επιστροφή έμοιαζε πλέον εφικτή. Ο Ολυμπιακός ανέβασε την ένταση στην άμυνα και ο Βεζένκοφ με νέο τρίποντο μείωσε σε 57-53, περίπου 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν ξανά την κατοχή και συνέχισαν να πιέζουν, με τον Φουρνιέ να πετυχαίνει λέι απ για το 57-55, ενώ απέμεναν 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα.

Εκεί, όμως, ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε τις απαντήσεις. Ο Κολόκο σκόραρε για δύο πόντους, ενώ το λάθος του Φουρνιέ έδωσε νέα κατοχή στους Σέρβους. Ο Κρις Τζόουνς εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και με καθοριστικό τρίποντο, 41 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ανέβασε τη διαφορά στο 62-55, ουσιαστικά βάζοντας τέλος στις ελπίδες ανατροπής του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επιστροφή τους και γνώρισαν την ήττα με 62-57.

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