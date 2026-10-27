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Παρά την πίεση των φιλοξενούμενων στο δεύτερο ημίχρονο, οι πράσινοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και εξασφάλισαν την έβδομη νίκη τους στη διοργάνωση.

Με αυτό το αποτέλεσμα η ελληνική ομάδα παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο υποχώρησε στο ρεκόρ της μίας νίκης και επτά ηττών.

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Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ήταν στο +12 στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο «καρδιοχτύπησε» στο φινάλε και εάν δεν είχε σε μεγάλη μέρα τον Κέντρικ Ναν (20π.) και τον Ματίας Λεσόρ (13 πόντοι, 11 ριμπάουντ) ενδεχομένως να μην έφτανε στη νίκη κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Παρόλα αυτά, οι «πράσινοι» έδειξαν ψυχραιμία και δεν «πανικοβλήθηκαν» από την πίεση των Ιταλών, φτάνοντας στην έβδομη επικράτησή τους στην διοργάνωση. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να παραμένει πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας (7-1), με την Αρμάνι να φτάνει κοντά, αλλά να μην καταφέρνει τελικά να φτάσει στην δεύτερη νίκη της στην διοργάνωση (1-7).

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Το παιχνίδι:

Ο Φρανσίσκο, ο Μπάντιο, ο Χέιζ-Ντέιβις, ο Γιαμπουσέλε και ο Φαλ αποτέλεσαν την αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού, που δυσκολεύτηκε στα πρώτα λεπτά να αντιμετωπίσει τον Ράιτ, ο οποίος πέτυχε τους πρώτους έξι πόντους της Αρμάνι, δίνοντας τον τόνο για την ιταλική ομάδα.

Οι «πράσινοι» βελτίωσαν σταδιακά την αμυντική τους λειτουργία, ωστόσο αντιμετώπισαν προβλήματα στην εκτέλεση από μέση και κοντινή απόσταση, μετρώντας 4/11 δίποντα. Παράλληλα, τα πέντε λάθη που υπέπεσαν δεν τους επέτρεψαν να αποκτήσουν επιθετικό ρυθμό, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσουν την πρώτη περίοδο με 18 πόντους.

Η Αρμάνι, από την άλλη, δεν είχε καλύτερη εικόνα από την περιφέρεια, καθώς αστόχησε και στις έξι προσπάθειες τριών πόντων. Έτσι, δεν κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν την πρώτη περίοδο στο 18-19.

Με πρωταγωνιστές τους Λεσόρ, Χουάντσο και Ναν, ο οποίος συνεισέφερε τόσο στην οργάνωση όσο και στο σκοράρισμα, ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα επτά πόντων (32-25) (13′). Στη συνέχεια, δύο εύστοχες βολές του Φρανσίσκο και ένα καλάθι του Μπόνγκα ανέβασαν τη διαφορά στο +11 (36-25 15′).

Η ιταλική ομάδα, ωστόσο, αντέδρασε πριν από την ανάπαυλα και περιόρισε την απόσταση, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το σκορ στο 40-37.

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Η Αρμάνι επέστρεψε δυναμικά στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο και με ένα επιμέρους 9-2 ανέκτησε το προβάδισμα, φτάνοντας στο 42-46. Ο Γιαμπουσέλε προσπάθησε να δώσει επιθετικές λύσεις στον Παναθηναϊκό, ενώ τα δύο διαδοχικά λάθη του Ράιτ βοήθησαν τους γηπεδούχους να πλησιάσουν στο 50-52, στο 27’.

Στη συνέχεια, ο Χουάντσο ευστόχησε σε σημαντικό τρίποντο έπειτα από ασίστ του Σλούκα, ο οποίος πρόσθεσε τρεις εύστοχες βολές. Ακολούθησε καλάθι και φάουλ του Ναν, με το «τριφύλλι» να περνά ξανά μπροστά με 58-56. Το Μιλάνο, όμως, βρήκε και πάλι απάντηση και έκλεισε την τρίτη περίοδο προηγούμενο με 60-61.

Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, ο Χέιζ-Ντέιβις πέτυχε πέντε πόντους, ενώ ο Ναν ευστόχησε σε δύο βολές. Ο Χουάντσο πρόσθεσε μία ακόμη από τις δύο βολές που εκτέλεσε, έπειτα από αντιαθλητικό φάουλ που κέρδισε, διαμορφώνοντας το 68-64 (32′)

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Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη για τους γηπεδούχους. Ο Χέιζ-Ντέιβις χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ, ο Μπολμάρο ευστόχησε σε τρίποντο για το 68-67 και ο Ντιοπ έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Αρμάνι, γράφοντας το 68-69.

Λίγο πριν από την είσοδο στο τελευταίο τρίλεπτο, οι Μπούκερ και Ντιοπ αποβλήθηκαν, καθώς συμπλήρωσαν από πέντε φάουλ. Στη συνέχεια, ο Φρανσίσκο και ο Λεσόρ πήγαν στη γραμμή των βολών και ευστόχησαν αμφότεροι δύο φορές, βάζοντας και πάλι μπροστά τον Παναθηναϊκό με 73-71.

Η συνέχεια ανήκε στον Ναν ο οποίος σκόραρε στην κρισιμότερη επίθεση του ματς, κάνοντας το 77-74 μπροστά στον Ράιτ, ενώ ο Λεσόρ έκλεισε την υπόθεση νίκη με δύο βολές στο φινάλε, για το 80-75 του Παναθηναϊκού. Με αυτόν τον τρόπο οι «πράσινοι» ανεβαίνουν στο 7-1 στην βαθμολογία και παραμένουν στην κορυφή.

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