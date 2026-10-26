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Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των 3.350 επιβαινόντων, παρά τις εκτεταμένες υλικές ζημιές που προκλήθηκαν και στα τρία εμπλεκόμενα πλοία.

Οι γερμανικές αρχές επέβαλαν απαγόρευση απόπλου στα πλοία, ενώ η εταιρεία TUI Cruises ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι για την πραγματοποίηση επισκευών.

Το κρουαζιερόπλοιο επέστρεψε στον επιβατικό σταθμό μετά τη σύγκρουση, καθώς οι ζημιές εντοπίστηκαν πάνω από την ίσαλο γραμμή χωρίς να προκληθεί εισροή υδάτων.

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Ένα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 3.300 επιβαίνοντες συγκρούστηκε με δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων το βράδυ της Κυριακής στο λιμάνι του Μπρεμερχάφεν, στη Γερμανία. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες.

Ναυτικό ατύχημα στη Γερμανία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας τη Δευτέρα, αιτία του ναυτικού ατυχήματος ήταν μια ισχυρή ριπή ανέμου, η οποία παρέσυρε το κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 3 την ώρα που αναχωρούσε από το λιμάνι με τη βοήθεια ρυμουλκών, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

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Το πλοίο της TUI Cruises, το οποίο ήταν σχεδόν πλήρες, επρόκειτο να ξεκινήσει το ταξίδι του προς τα Κανάρια Νησιά. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία αναχώρησης, παρασύρθηκε από τον άνεμο προς δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που βρίσκονταν δεμένα στην προβλήτα του λιμανιού.

Ακολούθησαν οι συγκρούσεις, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές ζημιές στο ένα φορτηγό πλοίο και σοβαρές στο δεύτερο, καθώς και στο ίδιο το κρουαζιερόπλοιο.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην αριστερή πλευρά του μεγαλύτερου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

«Από τη σύγκρουση, η αριστερή πλευρά του μεγάλου φορτηγού πλοίου σχίστηκε σε μήκος αρκετών μέτρων, ενώ παραμορφώθηκαν και οι οδηγοί συγκράτησης των εμπορευματοκιβωτίων», ανέφεραν οι αρχές.

Οι ζημιές και στα τρία πλοία εντοπίζονται αρκετά μέτρα πάνω από την ίσαλο γραμμή, γεγονός που απέτρεψε την εισροή υδάτων.

Cruise liner Mein Schiff 3 CRASHES into container ship MSC VICTORINE in Germany. The collision happened in Bremerhaven as Mein Schiff 3 was leaving the port. The container ship has suffered hull damage with a roughly a 33 feet (10m) breach. https://t.co/eoieWR7uFn Advertisement October 26, 2026

Παρά τη σφοδρότητα των συγκρούσεων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξαν τραυματίες. Μετά το ατύχημα, το Mein Schiff 3 επέστρεψε στον επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας, ενώ οι αρχές επέβαλαν απαγόρευση απόπλου και στα τρία εμπλεκόμενα πλοία.

Βίντεο αυτόπτη μάρτυρα, το οποίο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφει τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν του ατυχήματος.

Στα πλάνα διακρίνεται το μεγάλο κρουαζιερόπλοιο να επιχειρεί να απομακρυνθεί από το λιμάνι, συνοδευόμενο από ρυμουλκά, ενώ στη θάλασσα επικρατεί έντονος κυματισμός.

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Τα ρυμουλκά προσπαθούν ανεπιτυχώς να επαναφέρουν το Mein Schiff 3 στη σωστή πορεία, καθώς η απόστασή του από ένα φορτηγό πλοίο που βρίσκεται δεμένο στην προβλήτα μειώνεται συνεχώς.

Λίγες στιγμές αργότερα, το κρουαζιερόπλοιο συγκρούεται με τη δεξιά πλευρά του σε ένα από τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η εικόνα από το βίντεο τρεμοπαίζει, ενώ ακούγεται μια γυναίκα να σχολιάζει: «Νομίζω ότι αυτό ήταν, πάει το ταξίδι». Στα πλάνα που ακολουθούν, διακρίνονται επίσης συντρίμμια και σοβαρά κατεστραμμένες σωσίβιες λέμβοι.

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Η TUI Cruises ανακοίνωσε ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του κρουαζιερόπλοιου ακυρώθηκε, καθώς οι ζημιές απαιτούν άμεσες εργασίες επισκευής σε ναυπηγείο.

«Οι ζημιές που διαπιστώθηκαν καθιστούν αναγκαίες βραχυπρόθεσμες εργασίες επισκευής σε ναυπηγείο», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Τη στιγμή του ατυχήματος επέβαιναν στο πλοίο 2.428 επιβάτες και 922 μέλη πληρώματος, συνολικά 3.350 άνθρωποι. Όλοι μπόρεσαν αρχικά να παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο, παρά τις σοβαρές υλικές ζημιές που υπέστη.

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