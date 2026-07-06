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Το πλοίο μετέφερε 1.900 επιβάτες σε ειδικά ναυλωμένη κρουαζιέρα για ΛΟΑΤΚΙ+ ταξιδιώτες, γεγονός που προκάλεσε την αρνητική αντίδραση των τοπικών αξιωματούχων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της διοργανώτριας εταιρείας Atlantis Events ενημέρωσε τους επιβάτες για την αναγκαστική τροποποίηση του δρομολογίου λόγω της απόφασης.

Το κρουαζιερόπλοιο θα προσεγγίσει πλέον την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και το Ηράκλειο της Κρήτης, αντικαθιστώντας τις προγραμματισμένες στάσεις στην Τουρκία.

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Αλλαγές της τελευταίας στιγμής σημειώθηκαν στο πρόγραμμα δεκαήμερης κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, καθώς οι τουρκικές αρχές δεν επέτρεψαν τον κατάπλου του κρουαζιερόπλοιου «Scarlet Lady» σε Κουσάντασι και Κωνσταντινούπολη, λόγω «ηθικών προτύπων» και «οικογενειακών αξιών».

Περίπου 1.900 επιβάτες, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία, επρόκειτο να αναχωρήσουν σήμερα από την Αθήνα με το πολυτελές πλοίο της Virgin Voyages του Ρίτσαρντ Μπράνσον, σε κρουαζιέρα με προορισμό τη Βενετία και ενδιάμεσες στάσεις στην Τουρκία.

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Ωστόσο, σύμφωνα με αιφνιδιαστική ενημέρωση της εταιρείας, οι τουρκικές αρχές γνωστοποίησαν ότι δεν θα επιτραπεί η προσέγγιση του πλοίου ούτε στο Κουσάντασι ούτε στην Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό του ταξιδιού.

Με βάση το νέο πρόγραμμα, το κρουαζιερόπλοιο θα προσεγγίσει την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, με οργανωμένες εκδρομές στο Κάιρο και το Αιγυπτιακό Μουσείο, ενώ θα πραγματοποιήσει και στάση στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.

Φωτο αρχείου – Πηγή: iSTOCK

Σε μήνυμά του προς τους επιβάτες, ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantis Events, Ριτς Κάμπελ, ανέφερε ότι παρά τις προσπάθειες της εταιρείας, οι τουρκικές αρχές δεν αναίρεσαν την απόφαση, με αποτέλεσμα την αναγκαστική τροποποίηση του δρομολογίου.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι η απόφαση ήταν εκτός του ελέγχου της και ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την αναστάτωση. Σύμφωνα με τον Κάμπελ, ο λόγος της απαγόρευσης ήταν ότι επρόκειτο για κρουαζιέρα με ΛΟΑΤΚΙ+ ταξιδιώτες. Όπως είπε, Τούρκοι αξιωματούχοι αντιτάχθηκαν σε μια κρουαζιέρα που διαφημιζόταν ως ειδικά ναυλωμένο ταξίδι από «ομάδες γνωστές για συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τον ιστό της τουρκικής κοινωνίας και τις ηθικές μας αξίες».

Σύμφωνα με το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Bianet, το Γραφείο του Κυβερνήτη της επαρχίας Αϊδινίου, όπου βρίσκεται το Κουσάντασι, δήλωσε ότι το να επιτραπεί στο πλοίο να επισκεφθεί το λιμάνι «με μια οργάνωση όπως περιγράφεται» ήταν «εντελώς εκτός συζήτησης». Οι τοπικές αρχές φέρονται να υποστήριξαν ότι η ομάδα και οι δραστηριότητές της, τόσο στο πλοίο όσο και στην περιοχή του Κουσάντασι, ήταν ασυμβίβαστες με την κοινωνική δομή και τις ηθικές αξίες της περιοχής.

Στην ιστοσελίδα της, η ταξιδιωτική εταιρεία Atlantis προετοίμαζε τους πελάτες της για μια «επική περιπέτεια» αυτό το καλοκαίρι, από την Αθήνα έως τη Βενετία, με το εντυπωσιακό πλοίο Scarlet Lady. «Κάντε μια βόλτα στα νησιά με φίλους από όλο τον κόσμο καθώς επισκεπτόμαστε τα ελληνικά νησιά, την Τουρκία, την Κροατία και πολλά ακόμη μέρη στην πιο εξωτική μας κρουαζιέρα στη Μεσόγειο», ανέφερε η σχετική περιγραφή.

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🇹🇷Turkey Just OFFICIALLY SLAMMED The Door On Huge American GAY Cruise Ship!



🇹🇷Turkey said… Listen carefully



“We don’t allow this madness.”



The passengers’ lifestyle goes against our “moral standards” and “family values.”



🇺🇸The luxury Scarlet Lady, packed with over 1,000… pic.twitter.com/DesKuD5ynj — World updates (@itswpceo) July 3, 2026

Αντιδράσεις – Ποιο το πλαίσιο για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα στην Τουρκία

Το ζήτημα της ακύρωσης προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιου στην Τουρκία έλαβε ευρύτερες διαστάσεις, καθώς τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αρχές στην Κωνσταντινούπολη διέταξαν το κλείσιμο του Tek Yön, ενός από τα παλαιότερα ΛΟΑΤΚΙ+ κλαμπ της πόλης, επικαλούμενες παραβιάσεις κανονισμών.

Παρότι οι συγκεκριμένες κρουαζιέρες με ΛΟΑΤΚΙ+ ταξιδιώτες δεν αποτελούν νέο φαινόμενο για τη χώρα, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το κοινωνικό και νομικό πλαίσιο. Από το 2000, η Atlantis Events έχει οργανώσει 13 ναυλωμένες κρουαζιέρες προς την Κωνσταντινούπολη και άλλα τουρκικά λιμάνια, μεταφέροντας περίπου 25.000 επισκέπτες, με την εταιρεία να εκφράζει την ελπίδα για μελλοντική επιστροφή.

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Αν και οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου είναι νόμιμες στην Τουρκία από το 1858 και η ηλικία συναίνεσης ορίζεται στα 18 έτη, δεν υπάρχουν νομοθεσίες κατά των διακρίσεων ούτε πρόβλεψη για γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Παράλληλα, η πολιτική στάση της κυβέρνησης Ερντογάν θεωρείται αρνητική απέναντι στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, ενώ οι πορείες Pride έχουν απαγορευτεί από το 2015.