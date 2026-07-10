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Στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσε το πρωί της Παρασκευής το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady, στο οποίο επιβαίνουν περίπου 2.000 μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Στη Σούδα το κρουαζιερόπλοιο που «αποκλείστηκε» από Τουρκία και Αίγυπτο

Όπως μεταδίδει το flashnews, το πλοίο άλλαξε την αρχική του πορεία, καθώς η Τουρκία και η Αίγυπτος δεν του επέτρεψαν να δέσει στα λιμάνια τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί, οι ταξιδιώτες θα επισκεφθούν τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Το Scarlet Lady είναι προγραμματισμένο να αποπλεύσει γύρω στις 5:00 το απόγευμα με επόμενο σταθμό το Μαυροβούνιο.

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Η επίσκεψη στην Αίγυπτο αποτελούσε ήδη τροποποίηση της προγραμματισμένης περιοδείας, η οποία οργανώθηκε βιαστικά μετά την άρνηση εισόδου του πλοίου στην Τουρκία. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία επίσημη αιτιολογία για την απόφαση της αιγυπτιακής κυβέρνησης.

Στην 10ήμερη κρουαζιέρα απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία, αφού οι αρχές δημοσίευσαν μια ανακοίνωση στο διαδίκτυο αναφέροντας ότι η κρουαζιέρα είχε ναυλωθεί «από ομάδες γνωστές για συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τη δομή της κοινωνίας μας και τις ηθικές μας αξίες».