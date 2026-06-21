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Αναταράξεις έχει προκαλέσει στον τουρισμό της Σαντορίνης η καθολική αποχή των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, οδηγώντας στην ακύρωση όλων των προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στο νησί και φέρνοντας στο επίκεντρο έντονη αντιπαράθεση για το νέο μέτρο «70-30».

Οι επαγγελματίες του κλάδου αντιδρούν στην εφαρμογή της ρύθμισης που έχει θεσπίσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, σύμφωνα με την οποία το 70% των επιβατών αποβιβάζεται στον Όρμο Φηρών και το 30% στον Αθηνιό, απ’ όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές προς τα σημεία ενδιαφέροντος. Όπως υποστηρίζουν, η απόφαση δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών και επιβαρύνει το ήδη πιεσμένο σύστημα μετακίνησης.

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Η κινητοποίηση είχε άμεσο αντίκτυπο, καθώς όλες οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων για τη συγκεκριμένη ημέρα ακυρώθηκαν, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες και προκαλώντας αναταράξεις στην τοπική οικονομία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κρουαζιέρα.

Οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για αιφνιδιαστική εφαρμογή του μέτρου χωρίς επαρκή διαβούλευση και προειδοποιούν για περαιτέρω προβλήματα στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Από την πλευρά τους, οι αρχές υποστηρίζουν ότι η ρύθμιση στοχεύει στη βελτίωση της κυκλοφορίας και της ασφάλειας.

Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι για επιπτώσεις στην εικόνα της Σαντορίνης ως διεθνούς προορισμού, ενώ οι επαγγελματίες ζητούν άμεση αναστολή του μέτρου και έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης.