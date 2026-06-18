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Η τουριστική περίοδος βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και η Σαντορίνη επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τη φήμη της ως ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Μεσογείου.

Καθημερινά, χιλιάδες επισκέπτες καταφθάνουν στο νησί για να απολαύσουν το μοναδικό κυκλαδίτικο τοπίο, με την Οία να συγκεντρώνει -όπως κάθε καλοκαίρι- το μεγαλύτερο ενδιαφέρον χάρη στο διάσημο ηλιοβασίλεμά της.

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Βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν εικόνες έντονης κίνησης στα γραφικά σοκάκια του οικισμού. Πλήθος τουριστών κατακλύζει τα πιο δημοφιλή σημεία θέας, αναζητώντας την ιδανική θέση για να απαθανατίσει το ηλιοβασίλεμα ή το εντυπωσιακό σκηνικό της καλντέρας.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, σχηματίζονται ουρές από επισκέπτες που περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους για μία φωτογραφία με φόντο τα λευκά σπίτια της Οίας, το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και τις χαρακτηριστικές αποχρώσεις του ηλιοβασιλέματος που έχουν κάνει τη Σαντορίνη γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι εικόνες αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη μεγάλη απήχηση που εξακολουθεί να έχει το νησί στους ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του πλανήτη, οι οποίοι επιλέγουν τη Σαντορίνη για να ζήσουν από κοντά μία από τις πιο διάσημες εμπειρίες που προσφέρει το ελληνικό καλοκαίρι.