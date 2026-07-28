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Η Πάφος αναδείχθηκε ως ο καλύτερος προορισμός στον κόσμο για το περίφημο golden hour, κατακτώντας την πρώτη θέση σε νέα διεθνή κατάταξη με τα πιο εντυπωσιακά σημεία για φωτογράφιση κατά την ανατολή και τη δύση του ήλιου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ευρωπαϊκή εταιρεία εκτύπωσης φωτογραφιών Cewe σε συνεργασία με τη βραβευμένη ταξιδιωτική φωτογράφο Bella Falk. Οι προορισμοί αξιολογήθηκαν με βάση την αισθητική τους, την ευκολία πρόσβασης και τις ιδανικές συνθήκες που προσφέρουν για μοναδικές φωτογραφίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τοπίων, από ακτές και βουνά έως ερήμους.

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Με περισσότερες από 300 ημέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο και μια εντυπωσιακή μεσογειακή ακτογραμμή, η Πάφος κατάφερε να ξεχωρίσει ακόμη και απέναντι σε παγκοσμίως γνωστούς ταξιδιωτικούς προορισμούς. Η μεγαλύτερη ακτογραμμή της Κύπρου φιλοξενεί ειδυλλιακά σημεία, όπως η παραλία Coral Bay και η Πέτρα του Ρωμιού, ενώ οι βραχώδεις σχηματισμοί γύρω από το ναυάγιο προσφέρουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκηνικά για να απολαύσει κανείς την ανατολή ή το ηλιοβασίλεμα.

Η διάκριση αυτή έρχεται να προστεθεί σε ακόμη μία σημαντική αναγνώριση για την Κύπρο, η οποία περιλαμβάνεται στη λίστα του Travel + Leisure με τους 50 κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026. Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση του 2025 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA), διαθέτει τα καθαρότερα νερά για κολύμβηση παγκοσμίως.

Τα 10 καλύτερα μέρη για να δει κανείς το ηλιοβασίλεμα

Πάφος, Κύπρος Σάντα Μόνικα, Καλιφόρνια, ΗΠΑ Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Maasai Mara, Κένυα Ταμαρίντο, Κόστα Ρίκα Γέφυρα U Bein, Αμαραπούρα, Μιανμάρ Αλυκές της Μαρσάλα, Σικελία, Ιταλία Παραλιακή ζώνη του Χάλιφαξ, Νέα Σκωτία, Καναδάς Εθνικό Πάρκο Tikal, επαρχία Πετέν, Γουατεμάλα Μερζούγκα, Μαρόκο Παραλία Praia dos Três Irmãos και Ponta da Piedade, Πορτογαλία