Γιαννακόπουλος και Αγγελόπουλοι έστειλαν μήνυμα ενότητας για το μέλλον της Euroleague

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Η Εuroleague παρουσίασε ένα ολιγόλεπτο βίντεο με δηλώσεις μερικών ισχυρών ανδρών της λίγκας μετά τη συνάντηση στο Κόμο. Μήνυμα ενότητας από Δημήτρη Γιαννακόπουλο και αδερφούς Αγγελόπουλους.

Όλοι οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Euroleague προχωρούν ενωμένοι με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του προϊόντος.

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«Η ανάπτυξη πρώτα από όλα. Πρέπει ο ένας να πάρει παράδειγμα από τον άλλο, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, να ανταλλάξουμε ιδέες και ίσως κάποιες πληροφορίες, έτσι ώστε να βελτιωθεί συνολικά η διοργάνωση, γιατί όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι», δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

«Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μείνουμε ενωμένοι και να αποφασίσουμε μαζί για το κοινό μας συμφέρον», ανέφερε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

«Αυτή η ημέρα που βρισκόμαστε εδώ στο Κόμο είναι ιστορική, είναι ένα πραγματικό milestone για το μέλλον της EuroLeague», πρόσθεσε ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

Από την πλευρά του, ο Τζοάν Λαπόρτα της Μπαρτσελόνα δήλωσε: «Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και την EuroLeague. Πρέπει να είμαστε μαζί και ενωμένοι».

Τέλος, ο Σιμόν Μιζράχι της Μακάμπι ανέφερε: «Δημιουργήσαμε κάτι πριν από 26 χρόνια και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα αν μείνουμε ενωμένοι».