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Τα 30 της χρόνια γιόρτασε την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, η Ζ’ ΜΑΚ (Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών)– η «ελίτ της ελίτ» των ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων.

Στην επετειακή εκδήλωση, η οποία σηματοδότησε τρεις δεκαετίες προσφοράς, υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας και αφοσίωσης στην αποστολή, παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

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Η Ζ’ ΜΑΚ εδρεύει στη Νέα Πέραμο και ιδρύθηκε το 1996, λίγο μετά την κρίση των Ιμίων. Επανδρώνεται αποκλειστικά από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (όχι στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους) και ειδικεύεται σε αμφίβιες επιχειρήσεις και ανορθόδοξο πόλεμο, με ιδιαίτερη εστίαση στις επιχειρήσεις στις βραχονησίδες του Αιγαίου. Υπάγεται στη ΔΕΠ (Διοίκηση Ειδικού Πολέμου) του ΓΕΕΘΑ.

Ακόμα και για τα εξαιρετικά απαιτητικά δεδομένα των ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων εν γένει, η επιλογή για να μπει κάποιος στη Ζ’ ΜΑΚ αποτελεί πολύ δύσκολη και σκληρή διαδικασία, διασφαλίζοντας πως η μονάδα συγκεντρώνει κυριολεκτικά τους «επίλεκτους των επιλέκτων».

H ΔΕΠ ιδρύθηκε το 2021, με σκοπό την ενοποίηση των ελληνικών δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων υπό μια νέα διοίκηση, η οποία υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, με περιοχή ευθύνης σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και παρουσία, εφόσον απαιτείται, και εκτός συνόρων.

Ο διοικητής της ΔΕΠ έχει υπό τη διοίκησή του δύο σχηματισμούς. Ο πρώτος είναι η Ι Μεραρχία Πεζικού (έδρα στη Βέροια), η οποία διαθέτει την 1η Ταξιαρχία Καταδρομών- Αλεξιπτωτιστών, με έδρα τη Ρεντίνα, και την 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών, με έδρα τον Βόλο. Ο δεύτερος είναι η Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων, με έδρα την Αθήνα, στην οποία υπάγονται έξι μοίρες Αμφίβιων Καταδρομών, το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών, το Τμήμα Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων, η Μονάδα Αεροπορικών Ειδικών Επιχειρήσεων, η Μονάδα Υποστήριξης Ειδικών Επιχειρήσεων, το Τάγμα Εναέριου Ανεφοδιασμού και η Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης.