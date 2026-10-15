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Η εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ αντιμετωπίζει προβλήματα στο κλίμα της ομάδας, υπολειπόμενη σε ζωντάνια και χημεία έναντι της αντίστοιχης εκπομπής στον ΣΚΑΪ.

Η Ναταλία Γερμανού παρουσιάζεται τηλεοπτικά επηρεασμένη, με την εκπομπή της να εμφανίζει μειωμένη συνοχή, παρά την αναγνώριση της παρουσιάστριας ως κορυφαίας στον χώρο.

Φήμες αναφέρουν ότι ένα διάσημο ζευγάρι πραγματοποίησε μυστική επανασύνδεση, την οποία επιλέγουν να κρατήσουν μακριά από τη δημοσιότητα για συγκεκριμένους λόγους.

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Στο στόχαστο πολλών εκπομπών (αλλά και στα social media) έχει βρεθεί από χτες ο Θοδωρής Αθερίδης. Άστοχες χαρακτηρίστηκαν -δικαίως!- οι τοποθετήσεις του τόσο για την Ελένη Κούρκουλα που στήριξε τον Δημήτρη Λιγνάδη, όσο για την συμπόνοια που έδειξε για τη γιατρό του Κολωνακίου. Το θέμα προκάλεσε πολλές συζητήσεις αλλά στην περίπτωση του συγκεκριμένου ανθρώπου μπορεί κάποιος να δώσει το ελαφρυντικό της όχι κακής πρόθεσης.

Ο Θοδωρής Αθερίδης είναι ένας άνθρωπος τρυφερός αλλά και αρκετά αυθόρμητος. Στην πρώτη περίπτωση θέλησε να υπερασπιστεί μια γυναίκα που δέχτηκε έντονη επίθεση (προφανώς και όχι χωρίς λόγο) από όλα τα Μέσα και στη δεύτερη αντιμετώπισε με έναν υπόγειο σαρκασμό μια γυναίκα που έδειχνε να μην καταλαβαίνει πόσο σοβαρό είναι αυτό που της είχε συμβεί (και είχε η ίδια προκαλέσει).

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Studio VS Στούντιο

Το πρόβλημα στην εκπομπή «Στούντιο 4» είναι σοβαρό και το κλίμα στην ομάδα, μαθαίνουμε, ότι είναι βαρύ. Και επειδή στην τηλεόραση έχουμε δει πολλές φορές να πληρώνουν τον λογαριασμό εκείνοι που φταίνε λιγότερο, αρκεί κάποιος να συγκρίνει τη θεματολογία της original εκπομπής που μετακόμισε στον ΣΚΑΪ και της συνέχειάς της στην Κρατική τηλεόραση για να καταλάβει ότι το δίδυμο Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου έχουν τη σωστή επαφή με την επικαιρότητα, αφουγκράζονται το κοινό τους, είναι διαβασμένοι και έχουν την ιδανική χημεία που το αντίπαλο δίδυμο σίγουρα διαθέτει αφού είναι και εκείνοι φίλοι, αλλά μάλλον αυτή τη ζεστή τους σχέση την αφήνουν έξω από το πλατό.

Το «Στούντιο» της ΕΡΤ δεν έχει χαρά, το Studio του ΣΚΑΪ, έχει φως, έχει χρώμα, διαθέτει μια κανονικότητα που η άλλη εκπομπή δεν έχει καταφέρει ακόμα να κατακτήσει. Ο Χρήστος Φερεντίνος, είναι ένας άρτιος και έμπειρος παρουσιαστής, εδώ όμως εξακολουθεί να δείχνει έξω από τα νερά του και αυτό τραβάει πίσω και τη συμπαρουσιάστριά του που κατέχει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο είδος. Ο Γιάννης Κορδώνης είναι σαν την Α.Ι εκδοχή της πετυχημένης περσόνας που είχε χτίσει στον ALPHA, με το αντιπολιτευτικό, κυρίως, σχόλιό του που δεν κατάφερνε να μην γίνεται εριστικό.

Καλύτερα… γίνεται

Ελαφρώς λαβωμένη τηλεοπτικά εμφανίζεται φέτος και η Ναταλία Γερμανού. Με εξαίρεση τις χαριτωμένες ατάκες του Παναγιώτη Ραφαηλίδη, που προσπαθεί πάντα να κάνει χαρούμενη την παρουσιάστριά του, η εκπομπή μοιάζει να έχει «βαρύνει», με την ομάδα συχνά να δείχνει ότι απλά συνυπάρχει χωρίς να συμπορεύεται.

Ειδικά η Ναταλία Γερμανού χρειάζεται επειγόντως μια τονωτική ένεση ώστε να την επαναφέρει στις υποδειγματικές εργοστασιακές της ρυθμίσεις που την έκαναν άκρως περιζήτητη και έκαναν πολλούς συναδέλφους της να τη χαρακτηρίζουν -δικαίως- ως την καλύτερη παρουσιάστρια στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Εξάλλου αρκεί να συγκρίνει κανείς την παρουσία της στο εξαιρετικό Secret Song με εκείνη της Ζέτας Μακρυπούλια στο Moments για να καταλάβει τη διαφορά μεγέθους. Γιατί η αλήθεια είναι πως ακόμα και μια «κακή» μέρα της Ναταλίας είναι προτιμότερη και από τις καλύτερες μέρες πολλών άλλων παρουσιαστριών.

Love quiz

Τις τελευταίες μέρες ακούγεται ότι υπάρχει μια μυστική και γεμάτη πάθος επανασύνδεση διάσημου ζευγαριού αλλά για λόγους… ανωτέρας βίας θα πρέπει για ένα διάστημα να μείνει στη σκιά.