Ο Θοδωρής Αθερίδης δέχτηκε τα πυρά του Δημήτρης Παπάζογλου ενώ ο Στάθης Σχίζας κατεφέρθηκε ξανά εναντίον του Γιώργου Λιάγκα.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Στάθης Σχίζας επέκρινε έντονα τον Γιώργο Λιάγκα για τη χρήση απαράδεκτων εκφράσεων και δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν επιθυμεί να εμφανιστεί ποτέ ξανά στην εκπομπή του.

Ο Δημήτρης Παπάζογλου εξαπέλυσε επίθεση κατά της Μαρίας Ιωαννίδου για την εμφάνισή της, ενώ παράλληλα άσκησε αυστηρή κριτική στις σκηνοθετικές ικανότητες του Θοδωρή Αθερίδη.

Στο τηλεοπτικό πεδίο, η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» επικράτησε οριακά στην πρωινή ζώνη, ενώ το MEGA κατέγραψε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης λόγω του αγώνα της ΑΕΚ.

Τέλος, ο Πέτρος Κουσουλός επικράτησε του Αντώνη Σρόιτερ στη late night ζώνη, με την εκπομπή της Κατερίνας Λάσπα να σημειώνει χαμηλά νούμερα τηλεθέασης.

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Μετά την απάντηση που είχε δώσει στη HuffPost, ο Στάθης Σχίζας καταφέρθηκε ξανά εναντίον του Γιώργου Λιάγκα μέσα από την εκπομπή Happy Day: «Αν η δήλωσή μου ήταν μία φορά απαράδεκτη, η δική του (σ.σ τον είχε αποκαλέσει ηλίθιο αλλά είχε ανακαλέσει λίγο μετά) ήταν χειρότερη. Είναι αστείο το 2026 να υπάρχουν τέτοιες εκφράσεις και να δικαιολογούνται από έμπειρους παρουσιαστές. Σαν Στάθης μου περνάει τελείως αδιάφορο και (ο ίδιος) αδιάφορος.

«Ούτε νεκρός θα πήγαινα στην εκπομπή του» ήταν η κατηγορηματική του απάντηση μετά από σχετική ερώτηση. «Δεν νομίζω ότι με θέλει, αλλά δεν τον θέλω κι εγώ, είναι αμοιβαία τα αισθήματά μας».

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Δημήτρης Παπάζογλου εναντίον όλων

Συνέχεια στην κόντρα του με τη Μαρία Ιωαννίδου έδωσε ο χορογράφος και ηθοποιός Δημήτρης Παπάζογλου στην κάμερα του Happy Day στην πρεμιέρα της παράστασης “Να ζει κανείς ή να μη ζει” στο Θέατρο Λαμπέτη.: «Αν δεν ντρέπεται η κυρία Ιωαννίδου να την δει τόσος κόσμος γυμνή στο Σύνταγμα, τι να πω; Γιατί το κορμί της δεν είναι και όπως ήταν 20 χρονών. Είναι τυχερή που της δίνω χώρο να βγαίνει να τα λέει όλα αυτά».

Έκπληξη μεγαλύτερη όμως προκάλεσε η αιχμηρή αναφορά του στον Θοδωρή Αθερίδη μετά το πρόσφατο, «υπερασπιστικό», όπως θεώρησαν αρκετοί, σχόλιό του στο «Studio στις 3» για την προφυλακισμένη γιατρό της Καρνεάδου: «Δεν θα δώσω τώρα βήμα στον κύριο Αθερίδη να τα λέει αυτά. Ας κοιτάξει να κάνει καλές σκηνοθεσίες που έχει και δικό του θέατρο και πολύ ιντελεκτουέλ άποψη για όλα τα θέματα».

«Είναι κακός σκηνοθέτης, δεν κάνει καλές σκηνοθεσίες, έχει και για χορογράφο την πρώην γυναίκα του. Δεν έχει ανάγκη να πάρει εμάς. Υπάρχει μια γενιά ηθοποιών στο θέατρο που δεν μας θέλουν εμάς τους πιο παλιούς, για να μην ανακαλύψουμε τις αδυναμίες τους», συνέχισε ο Δημήτρης Παπάζογλου.

«Όταν του είπα την άποψή μου το καλοκαίρι για το Άλσος, μου λέει “εγώ δεν κάνω λαϊκό θέατρο”. Τότε τι δουλειά έχεις στο Άλσος; Πολύ λάδι και από τηγανίτα τίποτα».

Τηλεθέαση Τετάρτης: Ευνοημένο το MEGA στην πρωινή ζώνη

Μπορεί ο Γιώργος Λιάγκας να προηγήθηκε την Τρίτη, την Τετάρτη όμως η άνοδος της εκπομπής «Κοινωνία ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό (20%), ευνόησε το «Χαμογέλα και πάλι» που πήρε μια δύσκολη νίκη (12,6%) εναντίον της «Super Κατερίνα» (12,4%).

Η Σίσσυ Χρηστίδου.

Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 10,2%, το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 έπεσε στο 8,3% και ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» προσγειώθηκε στο 6%.

Στη βραδινή ζώνη ο αγώνας της ΑΕΚ εναντίον της Σάχταρ χάρισε την πρωτιά στο MEGA με 19,3%

Στη late night ζώνη η πρώτη «μάχη» της σεζόν του Αντώνη Σρόιτερ εναντίον του Πέτρου Κουσουλού έβγαλε ξεκάθαρο νικητή τον δεύτερο με 10,2% και 16,6% αντίστοιχα. Όσο για την εκπομπή της Κατερίνας Λάσπα στο OPEN, περιορίστηκε στο 1,7% στο κοινό 18-54.