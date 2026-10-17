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Ο ηθοποιός διευκρίνισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι οι απόψεις του απευθύνονται αποκλειστικά σε όσους έχουν τη δυνατότητα να τις κατανοήσουν σωστά.

Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε πως δεν τον απασχολούν οι επικριτές του, δηλώνοντας ότι ως καλλιτέχνης διατηρεί το προνόμιο να εκφράζει ελεύθερα τις σκέψεις του.

Ο Αθερίδης εξήγησε πως η προσπάθειά του να κατανοήσει τη θέση της κατηγορούμενης αποτελεί έναν επαγγελματικό αυτοματισμό που πηγάζει από την ιδιότητα του ηθοποιού.

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Ο Θοδωρής Αθερίδης απαντά στον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για την Ιωάννα Γάκα, τη γιατρό που κατηγορείται σε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος το Σάββατο στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» κι απάντησε στους επικριτές του λέγοντας ότι απευθύνεται με τις δηλώσεις του σε όσους είναι σε θέση να τις κατανοήσουν. Παράλληλα, διευκρίνισε πως δεν τον ενδιαφέρει η στάση όσων διαφωνούν μαζί του ή δεν αντιλαμβάνονται τι λέει.

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Θοδωρής Αθερίδης: Η απάντηση στον σάλο για την Ιωάννα Γάκα – «Όσα λέω, αφορούν αυτούς που καταλαβαίνουν»

Ο Θοδωρής Αθερίδης επανήλθε στις δηλώσεις του για την Ιωάννα Γάκα και ξεκαθάρισε πως δεν τον απασχολούν οι επικριτές του.

Θοδωρής Αθερίδης

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Newsroom

16:44 – 17/10/2026

Τελευταία ενημέρωση: 16:44 – 17/10/2026

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Ο Θοδωρής Αθερίδης απάντησε στον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για την Ιωάννα Γάκα, τη γιατρό που κατηγορείται σε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λέγοντας το Σάββατο (17/10) ότι όσα λέει απευθύνονται σε όσους μπορούν να τα καταλάβουν.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός και η Εβελίνα Παπούλια έδωσαν κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» του ALPHA, που προβλήθηκε το Σάββατο (17/10). Εκεί ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις που ακολούθησαν τα όσα είχε πει για τη γιατρό Γάκα. Ο ίδιος είπε ότι δεν ήθελε να επεκταθεί, επειδή η συνέντευξη αφορούσε και τους δύο καλεσμένους, αλλά απάντησε σε όσους τον σχολίασαν επικριτικά.

Τι απάντησε ο Θοδωρής Αθερίδης για τον σάλο



«Κάθε δήλωση που κάνω αφορά στους ανθρώπους που την καταλαβαίνουν», τόνισε ο Θοδωρής Αθερίδης και πρόσθεσε: «Με δική τους ευθύνη, αυτοί που δεν την καταλαβαίνουν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εμένα δεν με αφορά αυτό όμως».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ηθοποιός μίλησε για τον αυθορμητισμό του και θυμήθηκε ότι από παιδί εξέφραζε χωρίς δισταγμό όσα σκεφτόταν. Όπως ανέφερε, όσο μεγαλώνει νιώθει πως έχει ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία να λέει τη γνώμη του.

«Εγώ ήμουν έτσι αυθόρμητος από μικρός. Τώρα μεγαλώνοντας που έχω και το προνόμιο του να μην είμαι πολιτικός, του να είμαι ένας μεγάλος που δεν έχω ανάγκη κάποιον, θα το πω αυτό που σκέφτομαι με όλη μου τη χαρά. Είμαι ένας μποέμ καλλιτέχνης».

Οι δηλώσεις του Αθερίδη για τη Γάκα που πυροδότησαν αντιδράσεις



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Αφορμή για τις αντιδράσεις στάθηκε η παρουσία του Θοδωρή Αθερίδη στην εκπομπή «Στούντιο στις 3», την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.

Στη διάρκεια της εκπομπής μίλησε για την Ιωάννα Γάκα και τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατείται, περιγράφοντας πόσο δύσκολη ενδέχεται να είναι η αλλαγή από μια ζωή πολυτέλειας στον εγκλεισμό.

«Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τους γιατρούς… Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα είπε “να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο”, ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει, που έμαθαν να τα βγάζουν τόσο εύκολα, είχε μάθει σε έναν τέτοιο τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν. Το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε».

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Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε επικρίσεις, καθώς ο ηθοποιός εστίασε στις δυσκολίες της προφυλακισμένης γιατρού, ενώ εκείνη αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες.

Ο Αθερίδης προσπάθησε να διευκρινίσει ότι δεν μίλησε από συμπόνια όταν επιχείρησε να καταλάβει τη θέση της κατηγορούμενης. Όπως εξήγησε, αυτό αποτελεί μια συνήθεια που έχει διαμορφώσει μέσα από τη δουλειά του ως ηθοποιός.

«Το έχει πει πάλι ο Ευριπίδης στον Μενέλαο στην Ελένη που λέει “ο καλομαθημένος δεν μπορεί, υποφέρει πάρα πολύ”. Λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Ένας άνθρωπος που μπαινοβγαίνει στις φυλακές, δεν του λέει κάτι να μπει μία ακόμα φορά. Μία κυρία του Κολωνακίου, η οποία δεν πρέπει να είχε και συνείδηση, του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, αφού το έκανε και στην κόρη της. Νόμιζε ότι είναι παιχνίδι. Αν σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της; Αυτό το πράγμα δεν είναι συμπόνια, είναι αυτοματισμός, πες ότι μπαίνω στη διαδικασία από κεκτημένη ταχύτητα, σαν ηθοποιός; Κάθομαι και σκέφτομαι, μπαίνω στη θέση κάποιου και λέω “πώς αντιμετωπίζεται αυτό;”. Κάνεις προβολή τον εαυτό σου σε μία δύσκολη κατάσταση».

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