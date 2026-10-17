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Με 18,5 κιλά κάνναβη στις αποσκευές συνελήφθη 22χρονη αλλοδαπή στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 22χρονη ως μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

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Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση, εξακρίβωση, διασταύρωση και ανάλυση στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ ατόμων (profiling), εντοπίστηκε η κατηγορούμενη, η οποία αφίχθη στη Θεσσαλονίκη με πτήση προερχόμενη από τη Βαρκελώνη Ισπανίας.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, κατελήφθη στον χώρο των αφίξεων να μεταφέρει σε πλαστική αποσκευή 2 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους 18 κιλών και 650 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε. Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 150 ευρώ και συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.