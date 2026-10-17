Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Γαλλική φινέτσα» χαρακτηρίζει τη σημερινή φωτογραφία της ημέρας από την Πολεμική Αεροπορία, με πρωταγωνιστές δύο Rafale και δύο Mirage 2000-5 με φόντο τα χιονισμένα βουνά.

Με τη γιορτή του προστάτη της ΠΑ, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, να πλησιάζει (8 Νοεμβρίου) για φέτος έχει προγραμματιστεί μεγάλο εύρος εκδηλώσεων και δράσεων.

Advertisement

Advertisement

«Η τεχνολογία μας δίνει δυνατότητες, εμείς δίνουμε την κατεύθυνση» είναι η φράση με την οποία αρχίζει το εντυπωσιακό βίντεο από την Πολεμική Αεροπορία για τη γιορτή του προστάτη της, Αρχάγγελου Μιχαήλ, στις 8 Νοεμβρίου. Το κεντρικό μήνυμα φέτος, που αποτυπώθηκε στο βίντεο-σποτ το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από την ΠΑ, είναι πως μπορεί η τεχνολογία να εξελίσσεται, μα είναι ο άνθρωπος που κυριαρχεί.

«Με γνώση και κρίση η πληροφορία γίνεται απόφαση, η απόφαση δράση, η δράση ισχύς» αναφέρεται χαρακτηριστικά, με έμμεση πλην σαφή αναφορά στις καταιγιστικές εξελίξεις στην τεχνολογία και τις αλλαγές που φέρνουν στον σύγχρονο πόλεμο, με όλες τις προκλήσεις που αυτό συνεπάγεται σε επίπεδα στρατηγικής και εκπαίδευσης/ κατάρτισης προσωπικού.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων και δράσεων:

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

Ανάπτυξη περιπτέρου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον Σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από 09:00 έως 21:00, που θα περιλαμβάνει:

Προσομοιωτές πτήσεων (Flight Simulator) αεροσκαφών F-16 και F-35

Συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR)

Stand ενημέρωσης της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Στατικά αεροπορικά εκθέματα

Συναυλία της Μουσικής της ΠΑ

Τετάρτη 4 έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

Advertisement

Μετασταθμεύσεις αεροσκαφών για εμπλουτισμό των στατικών εκθέσεων των Μονάδων

Στατικές και φωτογραφικές εκθέσεις στις Μονάδες

Εκδηλώσεις Αεραθλητικών Σωματείων και Αερομοντε-λισμού σε Αεροπορικές Βάσεις

Εκπαιδευτικές επισκέψεις από Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια σε Μονάδες της ΠΑ

Φιλοξενία Μαθητών ακριτικών περιοχών στις εκδηλώσεις Εορτασμού

Διελεύσεις σχηματισμού αεροσκαφών άνωθεν μεγάλων πόλεων, ακριτικών πόλεων και νησιών

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026

Πτήσεις Απόστρατων Αξιωματικών, εν ενεργεία Αξιωματικών ετέρων ειδικοτήτων και διαπιστευμένων στο ΥΠΕΘΑ δημοσιογράφων στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026

Πτήσεις Μαθητών Β΄ τάξης Λυκείου στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

Advertisement

Αεροπορική Επίδειξη στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πάρκο Καράβολα, με κλήρωση αναμνηστικών δώρων στους παρευρισκόμενους (δήλωση συμμετοχής εδώ) και Συναυλία της Μουσικής της ΠΑ

Αεροπορική Επίδειξη στην παραλία Αλεξανδρούπολης

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

09:00: Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας

Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 11:00: Επίσημος Εορτασμός – Δοξολογία στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας

Επίσημος Εορτασμός – Δοξολογία στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 13:00 – 20:00 OpenDay στη Σχολή Ικάρων με τις ακόλουθες δράσεις:

Ανάπτυξη Προσομοιωτών Πτήσεων αεροσκαφών F-16 και F-35 καθώς και Συσκευών Εικονικής Πραγματικότητας (VR)

Έκθεση και Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Διαγωνισμός Αεροπορικών Γνώσεων με βράβευση της καλύτερης επίδοσης

Έκθεση Αερομοντελισμού

Προβολή Ταινίας «Μαχητικό Stealth: Η αόρατη απειλή» και Βίντεο ΠΑ

Αγώνες επίδειξης Πολεμικών Τεχνών

Παιδικές Αθλητικές Δραστηριότητες από διακεκριμέ-νους Ολυμπιονίκες

Escape Room

Photo Booth

Επίδειξη με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drone Show)

Μουσική δράση με συμμετοχή ραδιοφωνικού παραγωγού και DJ

Food & Drink Spots (δωρεάν διάθεση), με συμμετοχή γνωστών σεφ

Για δηλώσεις συμμετοχής στην OpenDay πατήστε εδώ

Οι αεροπορικές βάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας θα είναι επισκέψιμες για το κοινό, τις εξής ημέρες και ώρες:

Advertisement

Την Τετάρτη 4, την Πέμπτη 5, την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, από 09:00 έως 17:00

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, από 13:00 έως 17:00

Πρόγραμμα Αεροπορικών Επιδείξεων

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

11:00: Ηράκλειο Κρήτης (Πάρκο Καράβολα) Αεροπορική επίδειξη με συμμετοχή:

Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

12:00: Αλεξανδρούπολη (Παραλία), Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

Advertisement

12:00: 110 Πτέρυγα Μάχης/ Αεροπορική Βάση Λάρισας, Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

14:00: Καλαμάτα (Παραλία), Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

Advertisement