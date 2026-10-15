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Οι διοργανωτές εξετάζουν το ενδεχόμενο η Ιωάννα Μαλέσκου να αναλάβει την παρουσίαση του διαγωνισμού ομορφιάς λόγω της προηγούμενης εμπειρίας της στον χώρο.

Παράλληλα, ο Αντώνης Κανάκης συζητά με τη διοίκηση του σταθμού την επιστροφή των τηλεοπτικών εκπομπών του μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1.

Το κανάλι προετοιμάζει επίσης την πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού Το πιο μεγάλο παζάρι με τον Νίκο Κοκλώνη, η οποία προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο.

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Οκτώ χρόνια μετά την τελευταία τους ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Μακεδονία TV, τα Ελληνικά Καλλιστεία για την ανάδειξη της Σταρ Ελλάς είναι πλέον αρκετά πιθανό να επιστέψουν μέσα από τη συχνότητα του OPEN. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, oι επίσημοι διοργανωτές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη προκειμένου να μεταδώσουν τον διαγωνισμό ομορφιάς που, όπως ακούγεται, θα διεξαχθεί στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η Ιωάννα Μπέλλα είχε κερδίσει τον τίτλο της Σταρ Ελλάς το 2018.

Αν η συμφωνία ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν αγοράσει τα δικαίωματα του διαγωνισμού- ο Βασίλης Πρεβελάκη τα είχε πουλήσει στον Πάνο Ζήνα- και στο OPEN προχωρήσει, το κανάλι φαίνεται πως έχει προτείνει την παρουσίαση να αναλάβει η Ιωάννα Μαλέσκου, ως το πιο λαμπερό πρόσωπο στην ψυχαγωγία του σταθμού.

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Εξάλλου, η ίδια, πέρα από την άνεσή της στον τηλεοπτικό φακό, έχει και προσωπική εμπειρία από τους διαγωνισμούς ομορφιάς, καθώς το 2013 είχε λάβει μέρος στα Καλλιστεία για την ανάδειξη της Μις Κρήτη, έχοντας κερδίσει τον τίτλο της Β’ αναπληρωματικής.

Οι οριστικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα, καθώς η τηλεοπτική κάλυψη θα αυξήσει σίγουρα και τις συμμετοχές και θα χαρίσει στον διαγωνισμό ομορφιάς το λαβωμένο του κύρος. Μάλιστα ήδη συζητιέται από την επόμενη χρονιά να γυριστεί μια σειρά εκπομπών που θα ακολουθούν τις διαγωνιζόμενες μέχρι την τελική βραδιά με αρκετή δόση reality.

Επιστρέφει στο OPEN ο Αντώνης Κανάκης;

Οι μηχανές του OPEN φαίνεται πως λειτουργούν σε φουλ ισχύ τις τελευταίες μέρες, καθώς, μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1, ο Αντώνης Κανάκης συζητάει ξανά με την ηγεσία του σταθμού στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου οι τρεις εκπομπές του να επιστρέψουν τηλεοπτικά.

Αν η συμφωνία οριστικοποιηθεί, η επιστροφή του «Ράδιο Αρβύλα» δεν θα καθυστερήσει αφού, από τεχνικής πλευράς, η παρέα του Αντώνη Κανάκη είναι έτοιμη να να βγει ζωντανά στον αέρα, όπως φάνηκε και από τον «αποχαιρετισμό» στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που μάλλον δεν θα χαροποίησε ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο Αργυρό που έχει γίνει viral για τους λάθους λόγους στο X τα τελευταία 24ωρα.

Ευχάριστα είναι μάλλον τα νέα και για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, καθώς το OPEN εξακολουθεί να έχει στα πλάνα του τη βραδινή του εκπομπή… πριν από λίγες μέρες μάλιστα έγινε μια συζήτηση για πρόσωπα πίσω από τις κάμερες. Πάντως βασική προτεραιότητα είναι να βγει στον αέρα το καθημερινό τηλεπαιχνίδι του Νίκου Κοκλώνη, «Το πιο μεγάλο παζάρι», που θα γυρίζεται στα Karamanos Studios στο Ίλιον.

Αυτές τις μέρες γίνεται το κάστινγκ για τις τέσσερις καλλίγραμμες θηλυκές παρουσίες που θα τον πλαισιώσουν- μην ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο κανάλι έχει κυρίως αντρικό κοινό- ενώ ο ίδιος επιστρέφει οσονούπω από το επαγγελματικό του ταξίδι στη Νέα Υόρκη για να ξεκινήσει πρόβες. Η πρεμιέρα του παιχνιδιού προγραμματίζεται για τις 9 Νοεμβρίου, αν και ο σταθμός θέλει ιδανικά να ξεκινήσει μία εβδομάδα νωρίτερα.