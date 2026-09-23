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Η παρουσιάστρια δήλωσε πως η φετινή ομάδα της διακρίνεται από συνεργατικότητα και θετική διάθεση.

Σχετικά με τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό, η ίδια τόνισε πως δεν αισθάνεται φόβο για τα προγράμματα των άλλων καναλιών.

Η παρουσιάστρια ανέφερε πως η πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου.

Τέλος, η ίδια διευκρίνισε ότι έχει ευχηθεί επιτυχία στη Φαίη Σκορδά, παρά την έλλειψη στενής προσωπικής σχέσης μεταξύ τους.

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Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου συνεργάστηκαν την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, ωστόσο φέτος ακολούθησαν διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές, παραμένοντας και οι δύο στο Open.

Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας πως αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου.

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Όταν, ωστόσο, οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και συγκεκριμένα αν σκοπεύει να του στείλει μήνυμα για να του ευχηθεί «καλή επιτυχία» με την έναρξη της εκπομπής του, η Ιωάννα Μαλέσκου απέφυγε να απαντήσει και ζήτησε να δεχθεί άλλη ερώτηση.

«Επόμενη ερώτηση. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι team player. Το θέμα είναι ότι όταν το έχεις και το θέλεις, ό,τι ρόλο κι αν έχεις τυπικά, ουσιαστικά, να είσαι ένας ωραίος συνεργάτης και κυρίως ένας όμορφος άνθρωπος. Φέτος έχω πολλούς όμορφους ανθρώπους, οπότε ανθίζω», είπε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Σχετικά με τη Φαίη Σκορδά, η παρουσιάστρια ανέφερε πως έχει ακούσει ότι η πρεμιέρα της θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου, ενώ τόνισε πως δεν αισθάνεται φόβο απέναντι στον τηλεοπτικό ανταγωνισμό.

«Κάτι άκουσα. Με το καλό να ξεκινήσει και η Φαίη, να ξεκινήσουν τα προγράμματα. Άκουσα για ημερομηνία το 17 (Οκτώβρη). Δεν κρυφάκουσα, το φώναξε. Δεν με τρομάζει ο ανταγωνισμός, γενικά δεν με φοβίζει τίποτα. Ειδικά αυτή τη σεζόν, πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου, επειδή κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό μια διαφορετική πρόταση στον κόσμο, που μέχρι τώρα αν και είναι νωρίς – κρατάμε χαμηλά την μπάλα – το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και η επιστροφή των θετικών μηνυμάτων είναι τόσο αντιπροσωπευτική, που δεν με νοιάζει τι κάνουν οι απέναντι».

Η Ιωάννα Μαλέσκου πρόσθεσε πως έχει ήδη ευχηθεί «καλή επιτυχία» στη Φαίη Σκορδά, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν διατηρούν τόσο στενή σχέση ώστε να ανταλλάσσουν προσωπικά μηνύματα.

«Ευχήθηκα ήδη “καλή επιτυχία” στη Φαίη Σκορδά. Αν θα της στείλω μήνυμα… Δεν έχουμε αυτή τη στενή σχέση για να ανταλλάξουμε προσωπικά μηνύματα», πρόσθεσε.