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Το πρώτο του βήμα στον χώρο της μόδας έκανε ο Λιβάι ΜακΚόναχι, γιος του γνωστού ηθοποιού Μάθιου ΜακΚόναχι, συμμετέχοντας στην πασαρέλα του «Vogue World» στο Μιλάνο.

Ο 18χρονος, γιος του βραβευμένου Αμερικανού ηθοποιού και της Βραζιλιάνας σχεδιάστριας και πρώην μοντέλου Καμίλα Άλβες, περπάτησε με άνεση στην πασαρέλα της μεγάλης διοργάνωσης μόδας, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην εντυπωσιακή Galleria Vittorio Emanuele II, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

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Για την εμφάνισή του ο Λιβάι επέλεξε ένα κομψό γκρι κοστούμι του οίκου Prada, με σταυρωτό σακάκι, το οποίο συνδύασε με ένα λιτό μακρυμάνικο μπλουζάκι σε μπεζ τόνο και μαύρα loafers.

Με τα σγουρά καστανά μαλλιά του και εμφανή άνεση μπροστά στο κοινό, ο 18χρονος συγκέντρωσε τα βλέμματα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του ζήτησε από τους θεατές να τον χειροκροτήσουν, δίνοντας έναν παιχνιδιάρικο τόνο στην παρουσία του στην πασαρέλα.