Αν και το ζευγος Σαρκοζί- Μπρούνι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας στα Γαλλικά- και όχι μόνο Μέσα- μετά την καταδικη του πρώην προέδρου της χώρας σε πενταετή φυλάκιση, το 57χρονο πρώην super model συνεχίζει κανονικά τη ζωή του.

Το απόγευμα της Δευτέρας η Κάρλα Μπρούνι μονοπώλησε τα φλας στην επίδειξη μόδας του διάσημου οίκου Yves Saint Laurent στο πλαίσιο της γαλλικής εβδομάδας μόδας που μόλις ξεκίνησε και η εμφάνισή της έκανε μέσα σε λίγα λεπτά τον γύρο του κόσμου.

Advertisement

Advertisement

Φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου από τη χειμερινή του κολεξιόν, πόζαρε στο μαύρο χαλί δίπλα σε άλλους διεθνείς σταρ, όπως η Μαντόνα, ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, η Κατρίν Ντενέβ και η Λίντα Εβαντζελίστα.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή η Κάρλα Μπρούνι έχει σταθεί δυναμικά στο πλευρό του συζύγου της χαρακτηρίζοντας «άδικη» την απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης. Την Κυριακή μάλιστα, ανέβασε ένα βίντεο από το σπίτι τους στο Παρίσι στο οποίο αφιερώνει με νόημα «στην αγάπη της», όπως τον αποκάλεσε, το τραγούδι Let it be των Beatles.

H 67χρονη Μαντόνα με την κόρη της, Λούρδη Λεόν στην επίδειξη του YSL.

Η 60χρονη Λίντα Εβαντζελίστα με ανδρόγυνο look που έχει κάνει δυναμικό comeback.