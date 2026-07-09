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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Ασπροπύργου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου και καίει σε κατάστημα ανταλλακτικών ή σε χώρο σκραπ.

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Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης, με τις δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο να καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της και την αποτροπή επέκτασής της.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος, από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου, καλώντας τους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.