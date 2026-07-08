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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στον Αργυρόμυλο Λάρισας.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχηματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση περίπου στις 12:45 πλησίον φωτοβολταϊκού πάρκου και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Αρχικά κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχηματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.