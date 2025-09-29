Στο πλευρό του Νικολά Σαρκοζί παραμένει αφοσιωμένη η Κάρλα Μπρούνι, μετά την καταδίκη του πρώην Προέδρου της Γαλλίας σε πέντε χρόνια κάθειρξη για εγκληματική συνωμοσία.

Η Γαλλίδα δημοσιογράφος Μπέσμα Λαχουρί, συγγραφέας της ανεπίσημης βιογραφίας Carla: A Secret Life, αναφέρει σε άρθρο της στους Times πως η πρώην Πρώτη Κυρία είναι αποφασισμένη να τον στηρίξει με κάθε τρόπο:

Advertisement

Advertisement

«Θα τον επισκέπτεται καθημερινά και θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει την πρόωρη αποφυλάκισή του», τονίζει.

Το ζευγάρι αποχώρησε πιασμένο χέρι-χέρι από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού, την περασμένη Πέμπτη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Μπροστά σε δεκάδες δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία, ο Σαρκοζί, πιστός στο γνώριμο ύφος του, δήλωσε:

«Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα το κάνω — αλλά με το κεφάλι ψηλά».

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, η Μπρούνι τράβηξε το κόκκινο κάλυμμα από το μικρόφωνο δημοσιογράφου του Mediapart, του μέσου που, με τα ρεπορτάζ του πριν από πάνω από δέκα χρόνια, άνοιξε τον δρόμο για τη δίωξη του Σαρκοζί.

Λίγες ώρες αργότερα, δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία των δυο τους καθώς φεύγουν από το δικαστήριο, ξανά πιασμένοι χέρι-χέρι, συνοδεύοντας την ανάρτηση με το hashtag #LoveIsTheAnswer (Η αγάπη είναι η απάντηση).

Την ίδια στιγμή, η ίδια η Μπρούνι βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες, που περιλαμβάνουν απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων και πιθανή χειραγώγηση μαρτύρων. Από τον Ιούλιο του 2024 τελεί υπό δικαστική επιτήρηση, ενώ της έχει επιβληθεί απαγόρευση επικοινωνίας με εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Όπως και ο σύζυγός της, αρνείται κάθε ανάμειξη σε παράνομες ενέργειες.

Σύμφωνα με τη βιογράφο της, η στάση της είναι ξεκάθαρη και αναμενόμενη:

«Όσο αναμένει την εξέλιξη της δικής της υπόθεσης, η Κάρλα – που είναι εξαιρετική μαγείρισσα – θα επισκέπτεται καθημερινά τον σύζυγό της. Είμαι έτοιμη να στοιχηματίσω. Έξυπνη, χαρισματική και βαθιά αφοσιωμένη, θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να τον δει ελεύθερο όσο πιο σύντομα γίνεται».