Μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του, ο Νικολά Σαρκοζί έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Παρίσι, δείχνοντας αποφασισμένος να επιστρέψει σε μια κανονικότητα ύστερα από είκοσι ημέρες στη φυλακή. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι και μέλη της οικογένειάς του, γευμάτισε σε γνωστό εστιατόριο του 16ου διαμερίσματος, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το σπίτι του, όπου επέστρεψε το βράδυ της Δευτέρας μετά την αποφυλάκισή του.

Ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στην προεκλογική του εκστρατεία το 2007 – μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικούς τριγμούς στη Γαλλία. Παρέμεινε είκοσι ημέρες στη φυλακή της Santé, σε κελί μόλις εννέα τετραγωνικών μέτρων. Οι συνθήκες κράτησης, όπως ανέφερε ο ίδιος, ήταν «εφιαλτικές» και «εξαντλητικές», αν και προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία και την αξιοπρέπειά του. Μετά την αποδοχή του αιτήματός του για αποφυλάκιση από το Εφετείο, ο Σαρκοζί δήλωσε ότι η εμπειρία αυτή ήταν «πολύ δύσκολη, όπως για κάθε κρατούμενο».

Το πρωί της Τρίτης, ο πρώην πρόεδρος ξεκίνησε τη μέρα του με την καθιερωμένη προπόνησή του κοντά στην κατοικία του, δείχνοντας ότι θέλει να επανέλθει στους γνώριμους ρυθμούς του. Αν και είχε προσκληθεί στις τελετές της 11ης Νοεμβρίου από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, προτίμησε να μην παραστεί, επιλέγοντας μια πιο ιδιωτική επανεμφάνιση. Το γεύμα με την οικογένειά του, σύμφωνα με το Paris Match, ήταν ήρεμο και χαμηλών τόνων, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πλέον, ο Νικολά Σαρκοζί τελεί υπό δικαστική επιτήρηση, όμως σκοπεύει να επιστρέψει σύντομα στις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Κάθε πρωί θα πηγαίνει στα γραφεία του στη λεωφόρο Miromesnil, όπου θα συναντά προσωπικότητες, θα προετοιμάζει την έφεσή του –η οποία έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη– και θα απαντά στην αλληλογραφία του. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, έλαβε χιλιάδες γράμματα συμπαράστασης, υποσχόμενος ότι «κανένα γράμμα δεν θα μείνει αναπάντητο».

Τα απογεύματά του θα τα αφιερώνει στην οικογένειά του και στη συγγραφή του νέου του βιβλίου, για το οποίο –όπως είχε δηλώσει– έχει ήδη επιλέξει τον τίτλο. «Δεν θα είναι μυθιστόρημα», είχε πει χαρακτηριστικά. Ο Σαρκοζί έχει, τέλος, έναν επιπλέον λόγο να χαμογελά: θα γνωρίσει για πρώτη φορά τον εγγονό του, Sylla, που γεννήθηκε όσο εκείνος βρισκόταν στη φυλακή – ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, αυτή τη φορά έξω από τα κάγκελα.

