Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε την Πέμπτη σε πενταετή φυλάκιση, αφού κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Παρισιού για σύσταση συμμορίας σε δίκη σχετικά με παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη και τον Καντάφι.

Ο Σαρκοζί δήλωσε μετά την ετυμηγορία: «Αυτή η απόφαση είναι εξαιρετικά σοβαρή για το κράτος δικαίου. Το μίσος δεν έχει όρια… Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά… Είμαι αθώος. Αυτή η αδικία είναι σκάνδαλο… Θα ασκήσω έφεση, θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου πνοή».

Advertisement

Advertisement

Την ενόχλησή της στα μέσα ενημέρωσης έδειξε η σύντροφος του Νικολά Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της ποινή.

Η σύζυγός του Νικολά Σαρκοζί, η τραγουδίστρια και πρώην μοντέλο, Κάρλα Μπρούνι σημείωσε στο Instagram: «Η αγάπη είναι η απάντηση» με το hashtag: «#Hatewillnotwin».

O δικηγόρος της ΜΚΟ Sherpa, Βενσάν Μπρένγκαρθ τόνισε: «Είναι η πρώτη φορά που ένας πρώην πρόεδρος της δημοκρατίας θα βρεθεί πίσω από τα σίδερα. Είναι μια θλιβερή εικόνα και κανείς δεν μπορεί να χαίρεται με την προοπτική ενός πρώην προέδρου να καταλήγει στη φυλακή. Ταυτόχρονα, όμως, επιβεβαιώνει ότι διαθέτουμε ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα που ξέρει να επιδεικνύει θάρρος και εξουσία, διότι δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, ειδικά αφού έγιναν προσπάθειες να δυσφημιστεί η υπόθεση με τον ισχυρισμό ότι ήταν αβάσιμη».

Ο δικηγόρος υπεράσπισης του Σαρκοζί, Κριστόφ Ινγκρέν από την πλευρά του δήλωσε: «Καταδικάστηκε για πολύ περίεργους λόγους, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι κατασκευασμένοι… Ο λόγος για τον οποίο καταδικάστηκε είναι επειδή υποτίθεται ότι επέτρεψε στους συναδέλφους του, Brice Hortefeux και Claude Gueant, να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρηματοδότησης από τη Λιβύη. Αυτό που είναι πολύ δύσκολο για εμάς είναι ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις, μόνο υποθέσεις».

Advertisement

Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν έγραψε στο Χ: ««Πέρα από τον πρώην πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί… η γενίκευση της προσωρινής επιβολής από ορισμένα δικαστήρια αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου μας, με πρώτη και κύρια την αρχή της αθωότητας».

Au-delà de la personne de l’ancien Président Nicolas Sarkozy, la négation du double degré de juridiction par la voie de la généralisation de l’exécution provisoire par certaines juridictions représente un grand danger, au regard des grands principes de notre droit, au premier… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 25, 2025

O διάδοχος του Μελανσόν στην ηγεσία της Αριστεράς, Μανουέλ Μπομπάρ έγραψε στο Χ: «Οι κατηγορίες εναντίον του Νικολά Σαρκοζί είναι εξαιρετικά σοβαρές. Ελπίζω ότι όσοι τον υπερασπίστηκαν, όπως ο κ. Ρεταγιό (Υπουργός Εσωτερικών), θα αποδεχθούν την απόφαση. Η Γαλλία των έντιμων ανθρώπων πρέπει να ξεκινήσει από τα μέλη του κόμματός του».

Advertisement

Τέλος ο Λοράν Ουκιέ, επικεφαλής της βουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικανών τόνισε από την πλευρά του: «Ο Νικολά Σαρκοζί υπηρέτησε πάντα τη Γαλλία με πάθος και αφοσίωση. Θα ήθελα να επαναλάβω την υποστήριξη και την ευγνωμοσύνη μου προς τον πολιτικό που έχει προσφέρει τόσα πολλά στη χώρα μας, καθώς και τη φιλία μου προς τον ίδιο».